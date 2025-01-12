Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил в Панаевской тундре семью Пырирко. Потомственные оленеводы попросили главу округа расширить ветеринарные аптечки, а также обсудили другие меры поддержки, об этом сообщили в правительстве ЯНАО.
«В выходной навестил добрых друзей в Панаевской тундре — семью Пырирко, с которой каслали в Ямальском районе два с половиной года назад. Поговорили и об обновленных мерах поддержки тундровиков. Кочевники довольны нашей пилотной ветеринарной аптечкой, предлагают добавить в нее некоторые медикаменты, обсудим со специалистами», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.
Глава округа отметил, что семья Пырирко — Евгений, Федор и Елена — продолжают дело отца Ирико Ивановича, потомственного оленевода. «Сын Елены в прошлом году ушел добровольцем в зону спецоперации. Обсудили, какие шаги нужно будет предпринять и чем сможет помочь округ, когда парень вернется домой», — отметил Дмитрий Артюхов. На встречу также приехал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
Ранее URA.RU сообщало, что окружной департамент АПК объявил получателей субсидии на производство продукции оленеводства в ЯНАО. Наибольшую поддержку в 2025 году получит предприятие «Ямальские олени».
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