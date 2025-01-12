12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Артюхов встретился с потомственными оленеводами в тундре ЯНАО. Видео

Оленеводы из семьи Пырирко попросили губернатора ЯНАО пополнить ветаптечки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов пообщался с тундровиками
Дмитрий Артюхов пообщался с тундровиками Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил в Панаевской тундре семью Пырирко. Потомственные оленеводы попросили главу округа расширить ветеринарные аптечки, а также обсудили другие меры поддержки, об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«В выходной навестил добрых друзей в Панаевской тундре — семью Пырирко, с которой каслали в Ямальском районе два с половиной года назад. Поговорили и об обновленных мерах поддержки тундровиков. Кочевники довольны нашей пилотной ветеринарной аптечкой, предлагают добавить в нее некоторые медикаменты, обсудим со специалистами», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Глава округа отметил, что семья Пырирко — Евгений, Федор и Елена — продолжают дело отца Ирико Ивановича, потомственного оленевода. «Сын Елены в прошлом году ушел добровольцем в зону спецоперации. Обсудили, какие шаги нужно будет предпринять и чем сможет помочь округ, когда парень вернется домой», — отметил Дмитрий Артюхов. На встречу также приехал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Ранее URA.RU сообщало, что окружной департамент АПК объявил получателей субсидии на производство продукции оленеводства в ЯНАО. Наибольшую поддержку в 2025 году получит предприятие «Ямальские олени».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил в Панаевской тундре семью Пырирко. Потомственные оленеводы попросили главу округа расширить ветеринарные аптечки, а также обсудили другие меры поддержки, об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «В выходной навестил добрых друзей в Панаевской тундре — семью Пырирко, с которой каслали в Ямальском районе два с половиной года назад. Поговорили и об обновленных мерах поддержки тундровиков. Кочевники довольны нашей пилотной ветеринарной аптечкой, предлагают добавить в нее некоторые медикаменты, обсудим со специалистами», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Глава округа отметил, что семья Пырирко — Евгений, Федор и Елена — продолжают дело отца Ирико Ивановича, потомственного оленевода. «Сын Елены в прошлом году ушел добровольцем в зону спецоперации. Обсудили, какие шаги нужно будет предпринять и чем сможет помочь округ, когда парень вернется домой», — отметил Дмитрий Артюхов. На встречу также приехал глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Ранее URA.RU сообщало, что окружной департамент АПК объявил получателей субсидии на производство продукции оленеводства в ЯНАО. Наибольшую поддержку в 2025 году получит предприятие «Ямальские олени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...