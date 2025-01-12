Шеф свердловского Сбербанка заявил в полицию о пропаже денег

Управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко написал заявление в полицию о подозрительной операции с деньгами клиентки, которая скончалась. Правоохранители выяснили, кто и зачем снял деньги, сообщил URA.RU источник.
«Подозрение Шиленко вызвало списание 159 тысяч с кредитной карты клиентки, которая умерла 3 марта 2022 года. Деньги же обналичили на следующий день, 4 числа. Оказалось, что их сняла ее дочь на похороны матери», — объяснил собеседник агентства.
Когда женщина вступила в права наследства, задолженность перешла на ее имя. Позже Арбитражный суд признал ее банкротом и освободил от выполнения обязательств перед Сбербанком. В данный момент полицией продолжается проверка.
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