12 января 2025

Старожил свердловского кабмина выступил с прощальной речью перед отставкой

Глава свердловского минЖКХ Смирнов переходит на другую работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация экологического кластера «Екатеринбург-Юг». Сысерть, смирнов николай
Опытный чиновник решил уйти по собственному желанию Фото:

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подавший заявление об отставке, перед уходом поблагодарил коллег и сказал им, что переходит на другую работу. Его комментарий распространяет департамент информполитики региона.

«Я благодарю весь коллектив министерства и коллег из смежных структур, предприятий за реализованные вместе проекты. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти и все взятые обязательства будут выполнены», — сказал Смирнов. Также он отметил, что его служба была насыщена событиями, и что ему было важно работать для общего дела и быть частью губернаторской команды.

Он возглавлял министерство с 1 ноября 2011 года. Дольше в региональном кабмине работает только глава областного минспорта Леонид Рапопорт (с 2009 года). Заявление об отставке Смирнов написал 13 января.

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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подавший заявление об отставке, перед уходом поблагодарил коллег и сказал им, что переходит на другую работу. Его комментарий распространяет департамент информполитики региона. «Я благодарю весь коллектив министерства и коллег из смежных структур, предприятий за реализованные вместе проекты. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти и все взятые обязательства будут выполнены», — сказал Смирнов. Также он отметил, что его служба была насыщена событиями, и что ему было важно работать для общего дела и быть частью губернаторской команды. Он возглавлял министерство с 1 ноября 2011 года. Дольше в региональном кабмине работает только глава областного минспорта Леонид Рапопорт (с 2009 года). Заявление об отставке Смирнов написал 13 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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