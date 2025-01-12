Старожил свердловского кабмина выступил с прощальной речью перед отставкой

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подавший заявление об отставке, перед уходом поблагодарил коллег и сказал им, что переходит на другую работу. Его комментарий распространяет департамент информполитики региона.
«Я благодарю весь коллектив министерства и коллег из смежных структур, предприятий за реализованные вместе проекты. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти и все взятые обязательства будут выполнены», — сказал Смирнов. Также он отметил, что его служба была насыщена событиями, и что ему было важно работать для общего дела и быть частью губернаторской команды.
Он возглавлял министерство с 1 ноября 2011 года. Дольше в региональном кабмине работает только глава областного минспорта Леонид Рапопорт (с 2009 года). Заявление об отставке Смирнов написал 13 января.
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