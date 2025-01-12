12 января 2025

Тяжеловес свердловского правительства уходит в отставку

Глава минЖКХ Свердловской области Смирнов покидает должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики в Законодательном собрании. Екатеринбург, смирнов николай
Николай Смирнов возглавлял минЖКХ с 2011 года Фото:

Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов уходит в отставку. Как рассказали URA.RU осведомленные источники (один — в одной из ФПГ, другой — в губернаторской резиденции), чиновник написал заявление 13 января.

«Уходит по собственному желанию», — поделился один из собеседников. Смирнов занимал пост с 2011 года, был назначен еще губернатором Александром Мишариным. Дольше него в региональном кабмине работает только министр спорта Леонид Рапопорт (с 2009 года).

Во власть Смирнов пришел в 2003 году, став главным специалистом отдела энергосбережения управления науки и энергосбережения правительства. Затем он трудился в региональном министерстве промышленности, энергетики и науки. До назначения министром Смирнов — кандидат химических наук — три года был в должности замминистра.

URA.RU направило запрос на комментарий в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.

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Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов уходит в отставку. Как рассказали URA.RU осведомленные источники (один — в одной из ФПГ, другой — в губернаторской резиденции), чиновник написал заявление 13 января. «Уходит по собственному желанию», — поделился один из собеседников. Смирнов занимал пост с 2011 года, был назначен еще губернатором Александром Мишариным. Дольше него в региональном кабмине работает только министр спорта Леонид Рапопорт (с 2009 года). Во власть Смирнов пришел в 2003 году, став главным специалистом отдела энергосбережения управления науки и энергосбережения правительства. Затем он трудился в региональном министерстве промышленности, энергетики и науки. До назначения министром Смирнов — кандидат химических наук — три года был в должности замминистра. URA.RU направило запрос на комментарий в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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