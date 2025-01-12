Тяжеловес свердловского правительства уходит в отставку

Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов уходит в отставку. Как рассказали URA.RU осведомленные источники (один — в одной из ФПГ, другой — в губернаторской резиденции), чиновник написал заявление 13 января.
«Уходит по собственному желанию», — поделился один из собеседников. Смирнов занимал пост с 2011 года, был назначен еще губернатором Александром Мишариным. Дольше него в региональном кабмине работает только министр спорта Леонид Рапопорт (с 2009 года).
Во власть Смирнов пришел в 2003 году, став главным специалистом отдела энергосбережения управления науки и энергосбережения правительства. Затем он трудился в региональном министерстве промышленности, энергетики и науки. До назначения министром Смирнов — кандидат химических наук — три года был в должности замминистра.
URA.RU направило запрос на комментарий в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.
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