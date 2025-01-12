12 января 2025
11 января 2025

Житель ЯНАО рассыпал химический яд возле многоквартирного дома

В Ноябрьске по проспекту Мира рассыпали инсектицид, опасный для людей и животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Порошок инсектицида рассыпали у подъезда жилого дома
Порошок инсектицида рассыпали у подъезда жилого дома Фото:

Жители Ноябрьска забили тревогу из-за неизвестного отравителя, который возле дома №36 по проспекту Мира рассыпал инсектицид. Очевидцы сообщают в соцсетях, что вещество опасно не только для вредителей, но и для здоровья человека.

«Уважаемые жители домов, расположенных по проспекту Мира, 36, 38, 32. Довожу до вашего сведения, что мужчина, проживающий в доме по Мира, 36 прямо возле подъезда дома рассыпал порошок, являющийся сильнейшим инсектицидом. Использование с осторожностью, в перчатках. Это вещество опасно для здоровья и жизни человека», — сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» в VK.

Анонимный пользователь сообщил, что написал заявление в полицию, так как возле подъезда, где рассыпали отраву, в течение дня регулярно ходят люди и животные. «На обуви этот порошок можно принести домой, что может стать причиной отравления, вплоть до летального исхода. Обязательно мойте обувь строго в перчатках», — заметил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде неизвестный житель застрелил несколько собак. Инциденты произошли в одном и том же месте. Как уточнили в фонде, делом занялись полицейские.

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Жители Ноябрьска забили тревогу из-за неизвестного отравителя, который возле дома №36 по проспекту Мира рассыпал инсектицид. Очевидцы сообщают в соцсетях, что вещество опасно не только для вредителей, но и для здоровья человека. «Уважаемые жители домов, расположенных по проспекту Мира, 36, 38, 32. Довожу до вашего сведения, что мужчина, проживающий в доме по Мира, 36 прямо возле подъезда дома рассыпал порошок, являющийся сильнейшим инсектицидом. Использование с осторожностью, в перчатках. Это вещество опасно для здоровья и жизни человека», — сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» в VK. Анонимный пользователь сообщил, что написал заявление в полицию, так как возле подъезда, где рассыпали отраву, в течение дня регулярно ходят люди и животные. «На обуви этот порошок можно принести домой, что может стать причиной отравления, вплоть до летального исхода. Обязательно мойте обувь строго в перчатках», — заметил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде неизвестный житель застрелил несколько собак. Инциденты произошли в одном и том же месте. Как уточнили в фонде, делом занялись полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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