Житель ЯНАО рассыпал химический яд возле многоквартирного дома

Жители Ноябрьска забили тревогу из-за неизвестного отравителя, который возле дома №36 по проспекту Мира рассыпал инсектицид. Очевидцы сообщают в соцсетях, что вещество опасно не только для вредителей, но и для здоровья человека.
«Уважаемые жители домов, расположенных по проспекту Мира, 36, 38, 32. Довожу до вашего сведения, что мужчина, проживающий в доме по Мира, 36 прямо возле подъезда дома рассыпал порошок, являющийся сильнейшим инсектицидом. Использование с осторожностью, в перчатках. Это вещество опасно для здоровья и жизни человека», — сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» в VK.
Анонимный пользователь сообщил, что написал заявление в полицию, так как возле подъезда, где рассыпали отраву, в течение дня регулярно ходят люди и животные. «На обуви этот порошок можно принести домой, что может стать причиной отравления, вплоть до летального исхода. Обязательно мойте обувь строго в перчатках», — заметил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде неизвестный житель застрелил несколько собак. Инциденты произошли в одном и том же месте. Как уточнили в фонде, делом занялись полицейские.
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