Экс-кандидата в депутаты гордумы Тюмени ждет новый суд

В Ленинском суде Тюмени пройдет суд над Рудиком Манукяном
© Служба новостей «URA.RU»
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Суды над Рудиком Манукяном длятся с 2023 года
Суды над Рудиком Манукяном длятся с 2023 года Фото:

Следующее заседание по делу экс-кандидата в думу Тюмени Рудика Манукяна пройдет в Ленинском суде города 16 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что мужчину обвиняют в махинациях с госконтрактами на обслуживание дорог.

«Заседание пройдет 16 января. В Ленинском суде Тюмени», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству подтвердили информацию о дате проведения следующего судебного заседания по делу Манукяна. «Заседание суда по данному уголовному делу пройдет 16 января», — коротко сообщили там URA.RU.

Рудик Манукян был задержан перед выборами в начале сентября 2023 года. Мужчина планировал баллотироваться в городскую думу Тюмени, однако в последний момент снял свою кандидатуру. Несостоявшийся депутат обвиняется в мошенничестве: как предполагает следствие, его компания завышала объемы проведенных работ по обслуживанию автодорог в рамках госконтрактов.

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Следующее заседание по делу экс-кандидата в думу Тюмени Рудика Манукяна пройдет в Ленинском суде города 16 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что мужчину обвиняют в махинациях с госконтрактами на обслуживание дорог. «Заседание пройдет 16 января. В Ленинском суде Тюмени», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству подтвердили информацию о дате проведения следующего судебного заседания по делу Манукяна. «Заседание суда по данному уголовному делу пройдет 16 января», — коротко сообщили там URA.RU. Рудик Манукян был задержан перед выборами в начале сентября 2023 года. Мужчина планировал баллотироваться в городскую думу Тюмени, однако в последний момент снял свою кандидатуру. Несостоявшийся депутат обвиняется в мошенничестве: как предполагает следствие, его компания завышала объемы проведенных работ по обслуживанию автодорог в рамках госконтрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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