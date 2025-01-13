В Туле загорелся военный госпиталь

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Огонь охватил один из этажей военного госпиталя (архивное фото)
Огонь охватил один из этажей военного госпиталя (архивное фото) Фото:

В Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, которое принадлежит 39 Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. Инцидент случился на улице Советской. На данный момент известно, что пламя охватило один из этажей.

«Пламя охватило один из этажей здания», — говорится в telegram-канале «112». Отмечается, что в данный момент осуществляется процесс эвакуации. Информации о жертвах или пострадавших на текущий момент не поступало.

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В Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, которое принадлежит 39 Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. Инцидент случился на улице Советской. На данный момент известно, что пламя охватило один из этажей. «Пламя охватило один из этажей здания», — говорится в telegram-канале «112». Отмечается, что в данный момент осуществляется процесс эвакуации. Информации о жертвах или пострадавших на текущий момент не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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