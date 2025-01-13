В Туле загорелся военный госпиталь

Огонь охватил один из этажей военного госпиталя (архивное фото)
В Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, которое принадлежит 39 Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. Инцидент случился на улице Советской. На данный момент известно, что пламя охватило один из этажей.
«Пламя охватило один из этажей здания», — говорится в telegram-канале «112». Отмечается, что в данный момент осуществляется процесс эвакуации. Информации о жертвах или пострадавших на текущий момент не поступало.
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