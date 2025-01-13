В ЕК забеспокоились из-за атаки ВСУ на «Турецкий поток»

После попытки украинских беспилотников атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае в Еврокомиссии выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом заявила представитель объединения Анна-Каиса Итконен.
«По этой информации [атаке дронов ВСУ по „Турецкому потоку“] я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — заявила Итконен. Сообщение передает РИА Новости. Ее заявление прозвучало во время брифинга в Брюсселе.
Украина 11 января предприняла попытку атаковать на Кубани компрессорную станцию «Русская». Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает телеканал «Царьград». Киев запустил девять беспилотников, все были успешно сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны, передает «Национальная служба новостей».
В начале 2025 года Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою страну. Однако РФ имеет возможность поставлять газ по «Турецкому потоку». Цена газа в Европе подскочила после украинской атаки по компрессорной станции. В Еврокомиссии продолжают отслеживать ситуацию.
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