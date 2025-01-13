Цена газа в Европе подскочила после атаки дронами ВСУ «Турецкого потока»

Цена на газ в Европе возросла на 5,5% после атаки украинских дронов по компрессорной станции «Русская» (Краснодарский край), которая обеспечивает подачу российского СПГ по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
«Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 5,5%, до 47,485 евро, или около 510 долларов за 1000 кубометров по текущему курсу на рынке Форекс», — передает РБК со ссылкой на данные биржи. Отмечается, что крайний раз выше этого показателя газ торговался 8 января.
По данным Минобороны России, атака произошла 11 января, все дроны были сбиты, но обломки повредили здание и оборудование станции. Тем не менее оборудование было оперативно восстановлено, и станция продолжает работать в штатном режиме.
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