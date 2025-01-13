В Перми пассажиров автобуса эвакуировали из-за странного запаха

В Перми автобус сняли с линии из-за неисправности
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус №74 сняли с линии из-за перегревшихся тормозных колодок
Автобус №74 сняли с линии из-за перегревшихся тормозных колодок Фото:

Утром 13 января пермяки почувствовали странный запах в автобусе маршрута №74. Пассажиров из него высадили, рассказали URA.RU читатели.

«Сегодня в 09:24 на остановке „Кинотеатр ‚Октябрь‘“ из-за технической неисправности сняли с линии автобус маршрута №74. Во время движения у него перегрелись тормозные колодки, что привело к появлению в салоне неприятного запаха», — пояснили URA.RU в департаменте транспорта Перми.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. После небольшой задержки автобус продолжил движение по маршруту, добавили в ведомстве.

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Утром 13 января пермяки почувствовали странный запах в автобусе маршрута №74. Пассажиров из него высадили, рассказали URA.RU читатели. «Сегодня в 09:24 на остановке „Кинотеатр ‚Октябрь‘“ из-за технической неисправности сняли с линии автобус маршрута №74. Во время движения у него перегрелись тормозные колодки, что привело к появлению в салоне неприятного запаха», — пояснили URA.RU в департаменте транспорта Перми. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. После небольшой задержки автобус продолжил движение по маршруту, добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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