В Перми пассажиров автобуса эвакуировали из-за странного запаха

Автобус №74 сняли с линии из-за перегревшихся тормозных колодок
Утром 13 января пермяки почувствовали странный запах в автобусе маршрута №74. Пассажиров из него высадили, рассказали URA.RU читатели.
«Сегодня в 09:24 на остановке „Кинотеатр ‚Октябрь‘“ из-за технической неисправности сняли с линии автобус маршрута №74. Во время движения у него перегрелись тормозные колодки, что привело к появлению в салоне неприятного запаха», — пояснили URA.RU в департаменте транспорта Перми.
В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. После небольшой задержки автобус продолжил движение по маршруту, добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!