На Ямале подорожали социально значимые продукты

С начала текущего года в ЯНАО подорожали продукты первой необходимости. Больше всего в цене выросла мороженная рыба, рассказали на портале информационно-аналитической системы мониторинга Ямала.
«Лидером подорожания стала рыба замороженная неразделанная. Рост за неделю составил 3% (с 215,81 до 222,20 рублей). На 2,4% подорожали яблоки (со 197,10 до 201,81 рубля) и свинина — 2,3% (с 411,83 до 421,13 рублей)», — отметили в мониторинге.
Сотрудник крупного продуктового ритейлера, представленного в ЯНАО рассказал корреспонденту URA.RU, что подобные скачки цен в самом начале года нередкое явление в округе. «Повышение цен на отдельные категории товаров зачастую связаны с небольшим дефицитом, когда старые поставки продуктов почти раскуплены, а новые, из-за праздничных дней, еще не подвезли в достаточном количестве», — поделился с агентством собеседник.
Ранее URA.RU сообщало о жалобе жителей Красноселькупа (ЯНАО) на отсутствие товаров первой необходимости во время новогодних каникул. На полках отсутствовали яйца, сливочное масло и молочная продукция.
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