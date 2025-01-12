12 января 2025

На Ямале подорожали социально значимые продукты

В ЯНАО выросли цены на мороженную рыбу, свинину и яблоки
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подорожала замороженная рыба (архивное фото)
На Ямале подорожала замороженная рыба (архивное фото) Фото:

С начала текущего года в ЯНАО подорожали продукты первой необходимости. Больше всего в цене выросла мороженная рыба, рассказали на портале информационно-аналитической системы мониторинга Ямала.

«Лидером подорожания стала рыба замороженная неразделанная. Рост за неделю составил 3% (с 215,81 до 222,20 рублей). На 2,4% подорожали яблоки (со 197,10 до 201,81 рубля) и свинина — 2,3% (с 411,83 до 421,13 рублей)», — отметили в мониторинге.

Сотрудник крупного продуктового ритейлера, представленного в ЯНАО рассказал корреспонденту URA.RU, что подобные скачки цен в самом начале года нередкое явление в округе. «Повышение цен на отдельные категории товаров зачастую связаны с небольшим дефицитом, когда старые поставки продуктов почти раскуплены, а новые, из-за праздничных дней, еще не подвезли в достаточном количестве», — поделился с агентством собеседник.

Ранее URA.RU сообщало о жалобе жителей Красноселькупа (ЯНАО) на отсутствие товаров первой необходимости во время новогодних каникул. На полках отсутствовали яйца, сливочное масло и молочная продукция.

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С начала текущего года в ЯНАО подорожали продукты первой необходимости. Больше всего в цене выросла мороженная рыба, рассказали на портале информационно-аналитической системы мониторинга Ямала. «Лидером подорожания стала рыба замороженная неразделанная. Рост за неделю составил 3% (с 215,81 до 222,20 рублей). На 2,4% подорожали яблоки (со 197,10 до 201,81 рубля) и свинина — 2,3% (с 411,83 до 421,13 рублей)», — отметили в мониторинге. Сотрудник крупного продуктового ритейлера, представленного в ЯНАО рассказал корреспонденту URA.RU, что подобные скачки цен в самом начале года нередкое явление в округе. «Повышение цен на отдельные категории товаров зачастую связаны с небольшим дефицитом, когда старые поставки продуктов почти раскуплены, а новые, из-за праздничных дней, еще не подвезли в достаточном количестве», — поделился с агентством собеседник. Ранее URA.RU сообщало о жалобе жителей Красноселькупа (ЯНАО) на отсутствие товаров первой необходимости во время новогодних каникул. На полках отсутствовали яйца, сливочное масло и молочная продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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