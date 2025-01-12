12 января 2025

Следователи завели дело из-за гибели мальчика, провалившегося под лед в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют, как утонул ребенок на реке в Сургуте
Следователи выясняют, как утонул ребенок на реке в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) следователи выясняют обстоятельства происшествия на реке Обь, где двое детей провалились под лед. Одного ребёнка спасли, другого унесло течением. Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за инцидента, сообщило ведомство на официальном сайте.

«Днем 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», — указано в публикации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Спасатели ищут второго ребенка, которого унесло течением.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте двое детей гуляли у водоема, они спустились к воде и провалились под лед. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло течением.

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В Сургуте (ХМАО) следователи выясняют обстоятельства происшествия на реке Обь, где двое детей провалились под лед. Одного ребёнка спасли, другого унесло течением. Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за инцидента, сообщило ведомство на официальном сайте. «Днем 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», — указано в публикации. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Спасатели ищут второго ребенка, которого унесло течением. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте двое детей гуляли у водоема, они спустились к воде и провалились под лед. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло течением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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