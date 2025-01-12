Следователи завели дело из-за гибели мальчика, провалившегося под лед в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) следователи выясняют обстоятельства происшествия на реке Обь, где двое детей провалились под лед. Одного ребёнка спасли, другого унесло течением. Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за инцидента, сообщило ведомство на официальном сайте.
«Днем 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», — указано в публикации.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Спасатели ищут второго ребенка, которого унесло течением.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте двое детей гуляли у водоема, они спустились к воде и провалились под лед. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло течением.
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