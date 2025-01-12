Врачи ХМАО раскрыли состояние спасенного мальчика, провалившегося под лед

Спасенный мальчик, который провалился под лёд в Сургуте (ХМАО), чувствует себя удовлетворительно. Сейчас он находится под наблюдением специалистов, сообщила глава Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
«Юного пациента осмотрели ведущие специалисты: заведующий приемным отделением для детей, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей, врач-педиатр. Состояние 7-летнего мальчика ближе к удовлетворительному, в реанимационных мероприятиях он не нуждается», — рассказала Белоцерковцева в telegram-канале.
Ребенок находится в педиатрическом отделении Центра. Он проходит дополнительные обследования. Ребенок напуган, с ним будет работать психолог.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте под лед провалились два мальчика. Одного удалось спасти, второго унесло течением, спасатели продолжают его искать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!