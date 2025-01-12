12 января 2025
11 января 2025

Врачи ХМАО раскрыли состояние спасенного мальчика, провалившегося под лед

Врачи следят за здоровьем спасенного мальчика, провалившегося под лед в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик из Сургута, который провалился под лед, проходит обследование в медцентре
Мальчик из Сургута, который провалился под лед, проходит обследование в медцентре Фото:

Спасенный мальчик, который провалился под лёд в Сургуте (ХМАО), чувствует себя удовлетворительно. Сейчас он находится под наблюдением специалистов, сообщила глава Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Юного пациента осмотрели ведущие специалисты: заведующий приемным отделением для детей, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей, врач-педиатр. Состояние 7-летнего мальчика ближе к удовлетворительному, в реанимационных мероприятиях он не нуждается», — рассказала Белоцерковцева в telegram-канале.

Ребенок находится в педиатрическом отделении Центра. Он проходит дополнительные обследования. Ребенок напуган, с ним будет работать психолог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте под лед провалились два мальчика. Одного удалось спасти, второго унесло течением, спасатели продолжают его искать.

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Спасенный мальчик, который провалился под лёд в Сургуте (ХМАО), чувствует себя удовлетворительно. Сейчас он находится под наблюдением специалистов, сообщила глава Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. «Юного пациента осмотрели ведущие специалисты: заведующий приемным отделением для детей, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей, врач-педиатр. Состояние 7-летнего мальчика ближе к удовлетворительному, в реанимационных мероприятиях он не нуждается», — рассказала Белоцерковцева в telegram-канале. Ребенок находится в педиатрическом отделении Центра. Он проходит дополнительные обследования. Ребенок напуган, с ним будет работать психолог. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте под лед провалились два мальчика. Одного удалось спасти, второго унесло течением, спасатели продолжают его искать.
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