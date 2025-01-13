Когда авиакомпании заменят Boeing и Airbus на российские самолеты

Доцент Тяглик: Россия заменит Boeing и Airbus на МС-21 не ранее 2027-2028 года
© Служба новостей «URA.RU»
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К качеству изготовления деталей МС-21 предъявляются жесткие требования, рассказал авиаэксперт Михаил Тяглик
К качеству изготовления деталей МС-21 предъявляются жесткие требования, рассказал авиаэксперт Михаил Тяглик Фото:

Среднемагистральные самолеты МС-21 серийно начнут выпускать в 2027-2028 годах. Для этого нужно нарастить выпуск оборудования, которое делает компоненты авиалайнера, рассказал в интервью URA.RU доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик.

"МС-21 начнут активно вводить в строй в 2027-2028 годах. Отдельные экземпляры уже есть, но предстоит ряд испытаний. Самолет еще не прошел сертификацию", — сказал собеседник агентства.

Для серийного производства воздушного судна, в частности, нужно масштабировать выпуск двигателей ПД-14, что требует немало времени уточнил он. Например, установки, делающие лопатки авиационной турбины, пока эффективны лишь на 40-50%. Этот показатель нужно увеличивать, подчеркнул эксперт. Любая неточность при изготовлении, брак приводят к тому, что все надо начинать заново, поскольку к каждой детали российского самолета предъявляются жесткие требования по качеству, сообщил Тяглик.

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Среднемагистральные самолеты МС-21 серийно начнут выпускать в 2027-2028 годах. Для этого нужно нарастить выпуск оборудования, которое делает компоненты авиалайнера, рассказал в интервью URA.RU доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик. Для серийного производства воздушного судна, в частности, нужно масштабировать выпуск двигателей ПД-14, что требует немало времени уточнил он. Например, установки, делающие лопатки авиационной турбины, пока эффективны лишь на 40-50%. Этот показатель нужно увеличивать, подчеркнул эксперт. Любая неточность при изготовлении, брак приводят к тому, что все надо начинать заново, поскольку к каждой детали российского самолета предъявляются жесткие требования по качеству, сообщил Тяглик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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