Рютте заявил о плохой позиции Киева в переговорах с Россией

Рютте: Украина не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марк Рютте намекнул на необходимость принятия Украины в НАТО
Марк Рютте намекнул на необходимость принятия Украины в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что Украина сейчас не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте. 

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — сказал Рютте. Его слова передает ТАСС. При этом он намекнул, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс. Также Рютте предложил увеличить оборонные бюджеты стран НАТО.

Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украину необходимо принять в НАТО. Он называл это решение одним из способов завершения конфликта с Россией. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что Украина сейчас не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте.  «В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — сказал Рютте. Его слова передает ТАСС. При этом он намекнул, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс. Также Рютте предложил увеличить оборонные бюджеты стран НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украину необходимо принять в НАТО. Он называл это решение одним из способов завершения конфликта с Россией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...