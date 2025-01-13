Рютте заявил о плохой позиции Киева в переговорах с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что Украина сейчас не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте.
«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — сказал Рютте. Его слова передает ТАСС. При этом он намекнул, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс. Также Рютте предложил увеличить оборонные бюджеты стран НАТО.
Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украину необходимо принять в НАТО. Он называл это решение одним из способов завершения конфликта с Россией.
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