На Западе уличили Зеленского в хитрости ради перемирия

CNN: Киев отложил мысли о «возврате территорий» на неопределенный срок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев отложил мысли Владимира Зеленского о сдаче своих территорий России в обмен на членство в НАТО, передает CNN
Киев отложил мысли Владимира Зеленского о сдаче своих территорий России в обмен на членство в НАТО, передает CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские журналисты уличили Украину в хитрости. Если изначально лидер страны Владимир Зеленский открыто говорил о готовности окончательно отдать России все территории, находящиеся под контролем Москвы, то сейчас киевские власти не афишируют данные мысли в преддверии потенциальных переговоров с участием США и РФ, отложив их на неопределенный срок. Об этом сообщает CNN. 

«Всего за неделю до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Украина готовится к трудному выбору в ближайшие месяцы. <...> В Киеве правительство ждет и следит за сигналами из Москвы и Вашингтона и почти ежедневно повторяет свое стремление к „справедливому миру“. Всякая мысль о возвращении захваченных Россией территорий отложена на неопределенный срок», — отмечают журналисты.

Они также привели в пример слова Зеленского, который вновь заявил, что будет согласен на мир с Россией только на «справедливых для Украины условиях». В настоящий момент разговоры о переговорах вновь стали актуальными в преддверии инаугурации американского президента Дональда Трампа, передает «Национальная служба новостей».

В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский впервые заявил о готовности отдать освобожденные регионы России, в обмен на членство в НАТО. Однако представители альянса проигнорировали его слова. Украинский лидер также изъявлял желание напрямую взаимодействовать с Трампом. Последний уверен, что без России переговоры невозможны, сообщает 360.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские журналисты уличили Украину в хитрости. Если изначально лидер страны Владимир Зеленский открыто говорил о готовности окончательно отдать России все территории, находящиеся под контролем Москвы, то сейчас киевские власти не афишируют данные мысли в преддверии потенциальных переговоров с участием США и РФ, отложив их на неопределенный срок. Об этом сообщает CNN.  «Всего за неделю до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Украина готовится к трудному выбору в ближайшие месяцы. <...> В Киеве правительство ждет и следит за сигналами из Москвы и Вашингтона и почти ежедневно повторяет свое стремление к „справедливому миру“. Всякая мысль о возвращении захваченных Россией территорий отложена на неопределенный срок», — отмечают журналисты. Они также привели в пример слова Зеленского, который вновь заявил, что будет согласен на мир с Россией только на «справедливых для Украины условиях». В настоящий момент разговоры о переговорах вновь стали актуальными в преддверии инаугурации американского президента Дональда Трампа, передает «Национальная служба новостей». В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский впервые заявил о готовности отдать освобожденные регионы России, в обмен на членство в НАТО. Однако представители альянса проигнорировали его слова. Украинский лидер также изъявлял желание напрямую взаимодействовать с Трампом. Последний уверен, что без России переговоры невозможны, сообщает 360.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...