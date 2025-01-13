На Западе уличили Зеленского в хитрости ради перемирия

Американские журналисты уличили Украину в хитрости. Если изначально лидер страны Владимир Зеленский открыто говорил о готовности окончательно отдать России все территории, находящиеся под контролем Москвы, то сейчас киевские власти не афишируют данные мысли в преддверии потенциальных переговоров с участием США и РФ, отложив их на неопределенный срок. Об этом сообщает CNN.
«Всего за неделю до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Украина готовится к трудному выбору в ближайшие месяцы. <...> В Киеве правительство ждет и следит за сигналами из Москвы и Вашингтона и почти ежедневно повторяет свое стремление к „справедливому миру“. Всякая мысль о возвращении захваченных Россией территорий отложена на неопределенный срок», — отмечают журналисты.
Они также привели в пример слова Зеленского, который вновь заявил, что будет согласен на мир с Россией только на «справедливых для Украины условиях». В настоящий момент разговоры о переговорах вновь стали актуальными в преддверии инаугурации американского президента Дональда Трампа, передает «Национальная служба новостей».
В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский впервые заявил о готовности отдать освобожденные регионы России, в обмен на членство в НАТО. Однако представители альянса проигнорировали его слова. Украинский лидер также изъявлял желание напрямую взаимодействовать с Трампом. Последний уверен, что без России переговоры невозможны, сообщает 360.Ru.
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