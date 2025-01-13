Shot: мужчина напал с ножом на пассажиров аэропорта в Красноярске

Мужчина поранил ножом одного из пассажиров
В аэропорту Красноярска мужчина напал на людей с ножом. Известно об одном пострадавшем.
«Преступника уже задержали сотрудники МВД. У пострадавшего серьезное ранение спины», — передает telegram-канал SHOT. Также опубликовано видео, на котором мужчина с ножом накинулся на пассажиров аэропорта, кто-то из них пытался выхватить у него оружие, но в итоге он сам выбросил нож на пол. Затем на помощь пришли люди в форме.
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