Shot: мужчина напал с ножом на пассажиров аэропорта в Красноярске

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Мужчина поранил ножом одного из пассажиров
Мужчина поранил ножом одного из пассажиров Фото:

В аэропорту Красноярска мужчина напал на людей с ножом. Известно об одном пострадавшем.

«Преступника уже задержали сотрудники МВД. У пострадавшего серьезное ранение спины», — передает telegram-канал SHOT. Также опубликовано видео, на котором мужчина с ножом накинулся на пассажиров аэропорта, кто-то из них пытался выхватить у него оружие, но в итоге он сам выбросил нож на пол. Затем на помощь пришли люди в форме. 

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В аэропорту Красноярска мужчина напал на людей с ножом. Известно об одном пострадавшем. «Преступника уже задержали сотрудники МВД. У пострадавшего серьезное ранение спины», — передает telegram-канал SHOT. Также опубликовано видео, на котором мужчина с ножом накинулся на пассажиров аэропорта, кто-то из них пытался выхватить у него оружие, но в итоге он сам выбросил нож на пол. Затем на помощь пришли люди в форме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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