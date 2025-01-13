13 января 2025

Тюменский школьник начал терять зрение после драки в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел между сверстниками два года назад
Конфликт произошел между сверстниками два года назад Фото:

В Тюменской области ученик одной из школ травмировал глаз в драке со сверстниками в стенах учебного заведения. Со временем у мальчика стало теряться зрение. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в произошедшем.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Тюменской области школьник в ходе драки со сверстниками получил травму глаза, приведшую к нарушению зрения. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего в Тюменской области», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее тюменские следователи по информации из СМИ о драке школьников возбудили уголовное дело. Должностные лица учебного заведения обвиняются в халатности. Как сообщается в одном из местных тюменских пабликов, конфликт между ребятами произошел осенью 2022 года. Тогда мама пострадавшего ребенка не смогла добиться справедливости и ответственность за травму ее сына никто не понес. Теперь, когда мальчик начал терять зрение, она снова обратилась в суд.

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В Тюменской области ученик одной из школ травмировал глаз в драке со сверстниками в стенах учебного заведения. Со временем у мальчика стало теряться зрение. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в произошедшем. «В средствах массовой информации сообщалось, что в Тюменской области школьник в ходе драки со сверстниками получил травму глаза, приведшую к нарушению зрения. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего в Тюменской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее тюменские следователи по информации из СМИ о драке школьников возбудили уголовное дело. Должностные лица учебного заведения обвиняются в халатности. Как сообщается в одном из местных тюменских пабликов, конфликт между ребятами произошел осенью 2022 года. Тогда мама пострадавшего ребенка не смогла добиться справедливости и ответственность за травму ее сына никто не понес. Теперь, когда мальчик начал терять зрение, она снова обратилась в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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