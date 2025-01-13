Свердловскую область накрывают сильные снегопады

В Свердловской области трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени засыпает снегом. Осадки прогнозируют до 16 января, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область: 14 января — местами небольшой снег, на дорогах гололедица. 15 января — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 16 января — облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег», — говорится в сообщении.
На трассах также продолжает работать спецтехника. Дорожники сообщают, что рабочие дежурят круглосуточно, обрабатывая дороги во избежание гололеда.
Ранее URA.RU писало о надвигающихся мощных снегопадах на Свердловскую область. Температура в период с 13 по 15 января опустится до -10 градусов.
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