13 января 2025

Свердловскую область накрывают сильные снегопады

«Уралуправтодор»: трассы в Свердловской области покроет снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо снега на дорогах ожидается гололед
Помимо снега на дорогах ожидается гололед Фото:

В Свердловской области трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени засыпает снегом. Осадки прогнозируют до 16 января, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область: 14 января — местами небольшой снег, на дорогах гололедица. 15 января — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 16 января — облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег», — говорится в сообщении.

На трассах также продолжает работать спецтехника. Дорожники сообщают, что рабочие дежурят круглосуточно, обрабатывая дороги во избежание гололеда.

Ранее URA.RU писало о надвигающихся мощных снегопадах на Свердловскую область. Температура в период с 13 по 15 января опустится до -10 градусов.

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В Свердловской области трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени засыпает снегом. Осадки прогнозируют до 16 января, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область: 14 января — местами небольшой снег, на дорогах гололедица. 15 января — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 16 января — облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег», — говорится в сообщении. На трассах также продолжает работать спецтехника. Дорожники сообщают, что рабочие дежурят круглосуточно, обрабатывая дороги во избежание гололеда. Ранее URA.RU писало о надвигающихся мощных снегопадах на Свердловскую область. Температура в период с 13 по 15 января опустится до -10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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