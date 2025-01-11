На Свердловскую область идут снегопады, к водителям выступили с предупреждением

В Свердловской области на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени дороги накроет снегопадами с 13 по 15 января. Температуры опустятся до -10 градусов, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область 13-15 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем от 0 до -9 градусов», — говорится в сообщении.
Дорожники уточнили, что на автомагистралях круглосуточно дежурит снегоуборочная техника. Водителей попросили проявлять особую осторожность: не мешать работе спецмашинам, а также строго соблюдать установленные скоростные режимы и дистанцию.
Ранее URA.RU писало о тумане и снегопадах, которые будут мешать водителям в Свердловской области. Также на дорогах появился гололед, который сохранится с 12 по 14 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!