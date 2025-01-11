11 января 2025
10 января 2025

На Свердловскую область идут снегопады, к водителям выступили с предупреждением

© Служба новостей «URA.RU»
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На свердловских трассах будет облачная погода
На свердловских трассах будет облачная погода Фото:

В Свердловской области на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени дороги накроет снегопадами с 13 по 15 января. Температуры опустятся до -10 градусов, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область 13-15 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем от 0 до -9 градусов», — говорится в сообщении.

Дорожники уточнили, что на автомагистралях круглосуточно дежурит снегоуборочная техника. Водителей попросили проявлять особую осторожность: не мешать работе спецмашинам, а также строго соблюдать установленные скоростные режимы и дистанцию.

Ранее URA.RU писало о тумане и снегопадах, которые будут мешать водителям в Свердловской области. Также на дорогах появился гололед, который сохранится с 12 по 14 января.

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В Свердловской области на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени дороги накроет снегопадами с 13 по 15 января. Температуры опустятся до -10 градусов, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область 13-15 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем от 0 до -9 градусов», — говорится в сообщении. Дорожники уточнили, что на автомагистралях круглосуточно дежурит снегоуборочная техника. Водителей попросили проявлять особую осторожность: не мешать работе спецмашинам, а также строго соблюдать установленные скоростные режимы и дистанцию. Ранее URA.RU писало о тумане и снегопадах, которые будут мешать водителям в Свердловской области. Также на дорогах появился гололед, который сохранится с 12 по 14 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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