13 января 2025

Сирота из Пермского края девять лет ждала квартиру, положенную ей по закону

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила свое жилье спустя девять лет ожиданий
Женщина получила свое жилье спустя девять лет ожиданий Фото:

В городе Чернушка Пермского края местная жительница получила квартиру, которую ждала в очереди девять лет. Получить законное жилье ей помогли офицеры регионального следственного управления.

«Уроженка Чернушки из числа детей-сирот долгие годы мечтала о своем уголке. Жизненные трудности не сломили ее на пути к заветной цели и, благодаря офицерам регионального следственного управления, ее мечта сбылась. В канун нового 2025 года состоялось долгожданное новоселье», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Девять лет назад Дарья Абакумова встала на очередь для получения жилья. Ожидание затянулось. После рождения двух сыновей, квартирный вопрос стал значительной проблемой. Тогда женщина обратилась в Следственный комитет за помощью.

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В городе Чернушка Пермского края местная жительница получила квартиру, которую ждала в очереди девять лет. Получить законное жилье ей помогли офицеры регионального следственного управления. «Уроженка Чернушки из числа детей-сирот долгие годы мечтала о своем уголке. Жизненные трудности не сломили ее на пути к заветной цели и, благодаря офицерам регионального следственного управления, ее мечта сбылась. В канун нового 2025 года состоялось долгожданное новоселье», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Девять лет назад Дарья Абакумова встала на очередь для получения жилья. Ожидание затянулось. После рождения двух сыновей, квартирный вопрос стал значительной проблемой. Тогда женщина обратилась в Следственный комитет за помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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