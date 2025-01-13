В сельские школы Пермского края пришли 116 педагогов

За последние пять лет в сельские школы Пермского края по программе «Земский учитель» трудоустроились 116 педагогов. Программа предусматривает привлечение учителей в села и поселки городского типа, предлагая им единовременную выплату в размере 1 млн рублей для переезда и обустройства.
«С 1 января программа вошла в федеральный проект „Педагоги и наставники“ нового национального проекта „Молодежь и дети“. В ближайшие три года планируется привлечь в Пермский край еще 54 педагога», — сообщается на официальном сайте мэрии Перми.
В текущем году прием заявок на участие в программе начнется 4 февраля. По условиям программы, девять учителей-предметников смогут получить единовременную выплату для переезда. Документы кандидатов будут приниматься до 15 апреля.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат педагогам. Это касается учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!