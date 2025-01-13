13 января 2025

В сельские школы Пермского края пришли 116 педагогов

По программе «Земский учитель» в Пермском крае хотят привлечь еще 54 педагога
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие три года в Пермский край по программе планируется привлечь еще 54 педагога
В ближайшие три года в Пермский край по программе планируется привлечь еще 54 педагога Фото:

За последние пять лет в сельские школы Пермского края по программе «Земский учитель» трудоустроились 116 педагогов. Программа предусматривает привлечение учителей в села и поселки городского типа, предлагая им единовременную выплату в размере 1 млн рублей для переезда и обустройства.

«С 1 января программа вошла в федеральный проект „Педагоги и наставники“ нового национального проекта „Молодежь и дети“. В ближайшие три года планируется привлечь в Пермский край еще 54 педагога», — сообщается на официальном сайте мэрии Перми. 

В текущем году прием заявок на участие в программе начнется 4 февраля. По условиям программы, девять учителей-предметников смогут получить единовременную выплату для переезда. Документы кандидатов будут приниматься до 15 апреля.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат педагогам. Это касается учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель».

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За последние пять лет в сельские школы Пермского края по программе «Земский учитель» трудоустроились 116 педагогов. Программа предусматривает привлечение учителей в села и поселки городского типа, предлагая им единовременную выплату в размере 1 млн рублей для переезда и обустройства. «С 1 января программа вошла в федеральный проект „Педагоги и наставники“ нового национального проекта „Молодежь и дети“. В ближайшие три года планируется привлечь в Пермский край еще 54 педагога», — сообщается на официальном сайте мэрии Перми.  В текущем году прием заявок на участие в программе начнется 4 февраля. По условиям программы, девять учителей-предметников смогут получить единовременную выплату для переезда. Документы кандидатов будут приниматься до 15 апреля. Ранее URA.RU рассказывало о том, что президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат педагогам. Это касается учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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