13 января 2025

Профессор Малинен: НАТО готовится к конфликту с РФ после Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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В определенный момент в НАТО могут решить, что им нужна провокация
В определенный момент в НАТО могут решить, что им нужна провокация Фото:

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies, что НАТО может спровоцировать конфликт на северных границах России после урегулирования ситуации на Украине. Эксперт выразил мнение, что альянс намеренно поддерживает напряженность в регионе.

«Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну (с Россией— прим. URA.RU), а (избранный президент США Дональд — прим. URA.RU) Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там. В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — заявил Туомас Малинен.

По словам Малинена, в Финляндии, которая является одним из потенциальных мест противостояния, антироссийские настроения нагнетаются искусственно. Это создает обстановку, в которой многие финны уже воспринимают конфликт с Россией как неизбежный.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели ряд переговоров, в рамках которых было обсуждено предложение о размещении военных контингентов на территории Украины, пишет «Царьград». Направление войск стран Запада на украинскую территорию приведет к неизбежному вооруженному столкновению между Россией и НАТО, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что странам НАТО следует серьезно оценить последствия таких действий и рассмотреть, насколько они соответствуют интересам их народов, напоминает RT.

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Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies, что НАТО может спровоцировать конфликт на северных границах России после урегулирования ситуации на Украине. Эксперт выразил мнение, что альянс намеренно поддерживает напряженность в регионе. «Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну (с Россией— прим. URA.RU), а (избранный президент США Дональд — прим. URA.RU) Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там. В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — заявил Туомас Малинен. По словам Малинена, в Финляндии, которая является одним из потенциальных мест противостояния, антироссийские настроения нагнетаются искусственно. Это создает обстановку, в которой многие финны уже воспринимают конфликт с Россией как неизбежный. Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели ряд переговоров, в рамках которых было обсуждено предложение о размещении военных контингентов на территории Украины, пишет «Царьград». Направление войск стран Запада на украинскую территорию приведет к неизбежному вооруженному столкновению между Россией и НАТО, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что странам НАТО следует серьезно оценить последствия таких действий и рассмотреть, насколько они соответствуют интересам их народов, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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