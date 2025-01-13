В Пермском крае компания-банкрот задолжала работникам почти миллион рублей

В Пермском крае компания «Управление строительства Пермской ГРЭС», находящаяся в процессе банкротства, не выплачивала сотрудникам заработную плату. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.
«Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. В результате ООО произвело начисление и выплату заработной платы четырем работникам в общей сумме 982 871, 12 рублей», — сообщается в соцсетях ведомства.
Долг перед сотрудниками скопился из-за нарушений трудового законодательства со стороны работодателя, что привело к вмешательству государственных органов. Выплату зарплаты четырем работникам произвели после вмешательства трудовой инспекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!