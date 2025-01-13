13 января 2025

В Пермском крае компания-банкрот задолжала работникам почти миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплату четырем работникам произвели после вмешательства трудовой инспекции
Выплату четырем работникам произвели после вмешательства трудовой инспекции Фото:

В Пермском крае компания «Управление строительства Пермской ГРЭС», находящаяся в процессе банкротства, не выплачивала сотрудникам заработную плату. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

«Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. В результате ООО произвело начисление и выплату заработной платы четырем работникам в общей сумме 982 871, 12 рублей», — сообщается в соцсетях ведомства.

Долг перед сотрудниками скопился из-за нарушений трудового законодательства со стороны работодателя, что привело к вмешательству государственных органов. Выплату зарплаты четырем работникам произвели после вмешательства трудовой инспекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае компания «Управление строительства Пермской ГРЭС», находящаяся в процессе банкротства, не выплачивала сотрудникам заработную плату. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства. «Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. В результате ООО произвело начисление и выплату заработной платы четырем работникам в общей сумме 982 871, 12 рублей», — сообщается в соцсетях ведомства. Долг перед сотрудниками скопился из-за нарушений трудового законодательства со стороны работодателя, что привело к вмешательству государственных органов. Выплату зарплаты четырем работникам произвели после вмешательства трудовой инспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...