13 января 2025

В нефтегазовую компанию ХМАО ищут начальника на зарплату более 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании требуется специалист с опытом работы от пяти лет
Компании требуется специалист с опытом работы от пяти лет Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) нефтегазохимическая компания ищет руководителя линейно-производственного управления. Согласно объявлению на портале HH.ru, специалисту готовы платить до 520 000 рублей.

«В холдинговую структуру нефтегазохимической компании требуется начальник ЛПДС. Обязанности — руководство и осуществление контроля за работой линейно-производственного управления, транспортирование широкой фракции легких углеводородов. Место работы, Пыть-Ях, зарплата до 520 000 рублей», — говориться в карточке вакансии.

В обязанности специалиста также будет входить контроль за соблюдением технической дисциплины на опасных производственных объектах и внедрение в производство новейших достижений науки и техники. Работодатель ищет специалиста с высшим образованием и опытом работы на управленческих позициях в нефтегазовой сфере от пяти лет.

Ранее в ХМАО нефтесервисная компания приглашала на работу машинистов. За вахту в 30 дней сотрудникам обещали платить от 220 000 рублей.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) нефтегазохимическая компания ищет руководителя линейно-производственного управления. Согласно объявлению на портале HH.ru, специалисту готовы платить до 520 000 рублей. «В холдинговую структуру нефтегазохимической компании требуется начальник ЛПДС. Обязанности — руководство и осуществление контроля за работой линейно-производственного управления, транспортирование широкой фракции легких углеводородов. Место работы, Пыть-Ях, зарплата до 520 000 рублей», — говориться в карточке вакансии. В обязанности специалиста также будет входить контроль за соблюдением технической дисциплины на опасных производственных объектах и внедрение в производство новейших достижений науки и техники. Работодатель ищет специалиста с высшим образованием и опытом работы на управленческих позициях в нефтегазовой сфере от пяти лет. Ранее в ХМАО нефтесервисная компания приглашала на работу машинистов. За вахту в 30 дней сотрудникам обещали платить от 220 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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