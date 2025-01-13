В нефтегазовую компанию ХМАО ищут начальника на зарплату более 500 тысяч рублей

В Пыть-Яхе (ХМАО) нефтегазохимическая компания ищет руководителя линейно-производственного управления. Согласно объявлению на портале HH.ru, специалисту готовы платить до 520 000 рублей.
«В холдинговую структуру нефтегазохимической компании требуется начальник ЛПДС. Обязанности — руководство и осуществление контроля за работой линейно-производственного управления, транспортирование широкой фракции легких углеводородов. Место работы, Пыть-Ях, зарплата до 520 000 рублей», — говориться в карточке вакансии.
В обязанности специалиста также будет входить контроль за соблюдением технической дисциплины на опасных производственных объектах и внедрение в производство новейших достижений науки и техники. Работодатель ищет специалиста с высшим образованием и опытом работы на управленческих позициях в нефтегазовой сфере от пяти лет.
Ранее в ХМАО нефтесервисная компания приглашала на работу машинистов. За вахту в 30 дней сотрудникам обещали платить от 220 000 рублей.
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