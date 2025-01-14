Какими будут курсы доллара, евро и юаня после инаугурации Трампа

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Буйволов: перспективы рубля на февраль позитивные
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Перспективы рубля на февраль 2025 года видятся скорее позитивными
Перспективы рубля на февраль 2025 года видятся скорее позитивными Фото:

В феврале курс доллара опустится ниже 100 рублей, евро достигнет уровня 103-104 рубля, а юань — 13 рублей. Об этом сообщил аналитик из «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Доллар может отступить ниже 100 рублей еще в январе, евро, учитывая вероятную силу глобального доллара, может опуститься к 103–104 рублям, а юань — откатиться к 13 рублям», — предположил Буйволов. Его слова передает «Газета.ru».

Прогнозы для рубля в феврале склоняются к оптимистичному сценарию. По словам эксперта, в первую очередь, это связано с сезонными факторами — обычно в феврале и марте фиксируется максимальный профицит платежного баланса. Кроме того, ожидаются изменения на геополитическом уровне после того, как Дональд Трамп официально приступит к исполнению обязанностей президента США, подчеркнул Буйволов.

В 2024 году произошло несколько значимых событий, которые оказали влияние на экономику России и стран Европейского союза. К ним относятся продолжение спецоперации на Украине, энергетический кризис в Европе и колебания валютных курсов. Какие экономические тренды будут в 2025 году — в материале URA.RU.

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В феврале курс доллара опустится ниже 100 рублей, евро достигнет уровня 103-104 рубля, а юань — 13 рублей. Об этом сообщил аналитик из «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. «Доллар может отступить ниже 100 рублей еще в январе, евро, учитывая вероятную силу глобального доллара, может опуститься к 103–104 рублям, а юань — откатиться к 13 рублям», — предположил Буйволов. Его слова передает «Газета.ru». Прогнозы для рубля в феврале склоняются к оптимистичному сценарию. По словам эксперта, в первую очередь, это связано с сезонными факторами — обычно в феврале и марте фиксируется максимальный профицит платежного баланса. Кроме того, ожидаются изменения на геополитическом уровне после того, как Дональд Трамп официально приступит к исполнению обязанностей президента США, подчеркнул Буйволов. В 2024 году произошло несколько значимых событий, которые оказали влияние на экономику России и стран Европейского союза. К ним относятся продолжение спецоперации на Украине, энергетический кризис в Европе и колебания валютных курсов. Какие экономические тренды будут в 2025 году — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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