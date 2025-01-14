Какими будут курсы доллара, евро и юаня после инаугурации Трампа

В феврале курс доллара опустится ниже 100 рублей, евро достигнет уровня 103-104 рубля, а юань — 13 рублей. Об этом сообщил аналитик из «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.
«Доллар может отступить ниже 100 рублей еще в январе, евро, учитывая вероятную силу глобального доллара, может опуститься к 103–104 рублям, а юань — откатиться к 13 рублям», — предположил Буйволов. Его слова передает «Газета.ru».
Прогнозы для рубля в феврале склоняются к оптимистичному сценарию. По словам эксперта, в первую очередь, это связано с сезонными факторами — обычно в феврале и марте фиксируется максимальный профицит платежного баланса. Кроме того, ожидаются изменения на геополитическом уровне после того, как Дональд Трамп официально приступит к исполнению обязанностей президента США, подчеркнул Буйволов.
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