В Воронежской области сбиты несколько беспилотников

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В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА Фото:

В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА. Уничтожено несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«За ночь в Воронеже и двух районах области… уничтожены несколько беспилотников», — сообщает Гусев в своем telegram-канале. По информации главы региона, жертв и разрушений нет.

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В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА. Уничтожено несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «За ночь в Воронеже и двух районах области… уничтожены несколько беспилотников», — сообщает Гусев в своем telegram-канале. По информации главы региона, жертв и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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