В Воронежской области сбиты несколько беспилотников

14 января 2025 в 09:27 Размер текста - 17 +

В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА. Уничтожено несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «За ночь в Воронеже и двух районах области… уничтожены несколько беспилотников», — сообщает Гусев в своем telegram-канале. По информации главы региона, жертв и разрушений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА. Уничтожено несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «За ночь в Воронеже и двух районах области… уничтожены несколько беспилотников», — сообщает Гусев в своем telegram-канале. По информации главы региона, жертв и разрушений нет.