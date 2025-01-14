В Воронежской области сбиты несколько беспилотников

В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской области дан отбой опасности атаки БПЛА. Уничтожено несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«За ночь в Воронеже и двух районах области… уничтожены несколько беспилотников», — сообщает Гусев в своем telegram-канале. По информации главы региона, жертв и разрушений нет.
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