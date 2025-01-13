В Байдарацкой тундре в ЯНАО добровольцы сами потушили горящий дом

В деревне Лаборовой (ЯНАО, Байдарацкая тундра) сгорел частный дом, обрушилась кровля. Огонь потушили силами добровольцев. Семья погорельцев с детьми эвакуировалась самостоятельно, сообщает окружное управление МЧС.
«В деревне Лаборовая загорелся частный одноэтажный дом, обрушилась кровля. Семья из четырех человек, включая двоих детей, эвакуировалась самостоятельно. Пострадавших нет», — сообщили в управлении корреспонденту URA.RU.
По данным источника, в деревне нет подразделения пожарной охраны, поэтому на пожаре работали добровольцы. «Ориентировочно площадь пожара — 80 кв. м», — уточняют в пресс-службе.
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