13 января 2025

В Байдарацкой тундре в ЯНАО добровольцы сами потушили горящий дом

© Служба новостей «URA.RU»
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В деревне Лаборовая загорелся частный одноэтажный дом
В деревне Лаборовая загорелся частный одноэтажный дом Фото:

В деревне Лаборовой (ЯНАО, Байдарацкая тундра) сгорел частный дом, обрушилась кровля. Огонь потушили силами добровольцев. Семья погорельцев с детьми эвакуировалась самостоятельно, сообщает окружное управление МЧС.

«В деревне Лаборовая загорелся частный одноэтажный дом, обрушилась кровля. Семья из четырех человек, включая двоих детей, эвакуировалась самостоятельно. Пострадавших нет», — сообщили в управлении корреспонденту URA.RU.

По данным источника, в деревне нет подразделения пожарной охраны, поэтому на пожаре работали добровольцы. «Ориентировочно площадь пожара — 80 кв. м», — уточняют в пресс-службе.

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В деревне Лаборовой (ЯНАО, Байдарацкая тундра) сгорел частный дом, обрушилась кровля. Огонь потушили силами добровольцев. Семья погорельцев с детьми эвакуировалась самостоятельно, сообщает окружное управление МЧС. «В деревне Лаборовая загорелся частный одноэтажный дом, обрушилась кровля. Семья из четырех человек, включая двоих детей, эвакуировалась самостоятельно. Пострадавших нет», — сообщили в управлении корреспонденту URA.RU. По данным источника, в деревне нет подразделения пожарной охраны, поэтому на пожаре работали добровольцы. «Ориентировочно площадь пожара — 80 кв. м», — уточняют в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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