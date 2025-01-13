13 января 2025

В Екатеринбурге возле ТЦ «Мега» автобус влетел в остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, светофор, снежная каша, автобус, общественный транспорт, установка светофора
В результате аварии пострадал один человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 14 января пассажирский автобус влетел в остановку возле торгового центра «Мега». На данный момент известно об одном пострадавшем, рассказал очевидец.

«В „Меге“ автобус врезался в остановку. Один человек пострадал», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Подробная информация о последствиях аварии не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 14 января пассажирский автобус влетел в остановку возле торгового центра «Мега». На данный момент известно об одном пострадавшем, рассказал очевидец. «В „Меге“ автобус врезался в остановку. Один человек пострадал», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Подробная информация о последствиях аварии не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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