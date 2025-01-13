В результате аварии пострадал один человек (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 14 января пассажирский автобус влетел в остановку возле торгового центра «Мега». На данный момент известно об одном пострадавшем, рассказал очевидец.
«В „Меге“ автобус врезался в остановку. Один человек пострадал», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Подробная информация о последствиях аварии не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!