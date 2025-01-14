Спецслужбы Украины планировали массовое отравление работников ОПК в Ярославской области

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который планировали спецслужбы Украины против работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области. По информации ФСБ, задуманный акт включал массовое отравление с использованием токсичных химических веществ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области», — говорится в сообщении ФСБ. Координация действий задержанного осуществлялась из Украины через зарубежные интернет-мессенджеры.
В результате проведенных мероприятий, как сообщает ФСБ, был задержан гражданин России. Уточняется, что он изъял из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, две емкости с опасными химическими веществами, способными вызывать ожоги дыхательных путей, что может привести к летальному исходу. Эти вещества гражданин планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия.
Ранее спецслужбы Украины уже предпринимали попытки терактов с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщила о захвате агента СБУ, который пытался устроить массовое убийство российских военных. Его план заключался в отравлении напитков и сладостей во время празднования юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова в Армавире, Краснодарский край.
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