Более 70 российских летчиков попытались отравить на годовщину выпуска из училища

В Армавире 77 летчиков пытались отравить на годовщину выпуска из летного училища
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь, скорая помощь
Более 70 летчиков чуть не отравились смертельным ядом на юбилее выпуска из АВВАКУЛ Фото:

В Армавире Краснодарского края 77 пилотов во время празднования 20-летней годовщины выпуска из летного училища, чуть не отравились тортом и алкоголем — такие подарки они получили от неизвестного накануне мероприятия. Об этом написали в telegram-канале Flightbomber.

В Армавире решили провести банкет в честь 20-летней годовщины очередного выпуска Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. В честь этого неизвестные подарили пилотам 20-килограммовый торт и алкоголь, которые оказались отравлены. «По чистой случайности и благодаря сознательности офицеров, отставивших анонимный торт и алкашку в сторону. <…> Это была бы катастрофа. 77 гостей [могли смертельно отравиться]. Все живы», — передает telegram-канал.

Уточняется, что один из офицеров отправил своим майорам фото курьера, который доставил торт и напитки, запечатленное камерами наблюдения. Позже выяснилось, что доставщик оказался уроженцем Мелитополя (Запорожская область). Когда его задержали, курьер рассказал, что торт и алкоголь содержали сильнодействующий яд. При этом сам торт готовили в Армавире. В данный момент кондитеров ищут.

URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Армавире Краснодарского края 77 пилотов во время празднования 20-летней годовщины выпуска из летного училища, чуть не отравились тортом и алкоголем — такие подарки они получили от неизвестного накануне мероприятия. Об этом написали в telegram-канале Flightbomber. В Армавире решили провести банкет в честь 20-летней годовщины очередного выпуска Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. В честь этого неизвестные подарили пилотам 20-килограммовый торт и алкоголь, которые оказались отравлены. «По чистой случайности и благодаря сознательности офицеров, отставивших анонимный торт и алкашку в сторону. <…> Это была бы катастрофа. 77 гостей [могли смертельно отравиться]. Все живы», — передает telegram-канал. Уточняется, что один из офицеров отправил своим майорам фото курьера, который доставил торт и напитки, запечатленное камерами наблюдения. Позже выяснилось, что доставщик оказался уроженцем Мелитополя (Запорожская область). Когда его задержали, курьер рассказал, что торт и алкоголь содержали сильнодействующий яд. При этом сам торт готовили в Армавире. В данный момент кондитеров ищут. URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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