Где в Тюмени организуют крещенские купели

В Тюмени власти организуют три официальных места для крещенских купаний. Окунуться можно будет в ночь на 19 января у Свято-Троицкого монастыря, на Липовом озере и в Антипино. Об этом сообщили в городской администрации.
«Организаторы предлагают провести купания на трех локациях: на Туре у Свято-Троицкого монастыря, на Липовом озере (Велижанский тракт, 3, Центр закаливания и плавания „АквАйСпорт — Тюмень“) и в Антипино (у спортивной школы „Старт XXI век“, ул. Высотная, 1, корп. 4). На каждом побывали представители администрации города Тюмени, правоохранительных органов, МЧС, ТОСЭР, Роспотребнадзора, станции скорой медицинской помощи», — сообщили в мэрии.
Там также отметили, что из-за теплой погоды будет введен ряд ограничений. В частности, из-за толщины льда будет сокращено одновременное количество людей.
По прогнозам синоптиков, крещенские морозы 19 января обойдут тюменцев стороной. В этой день минимальная температура воздуха составит -12 градусов, днем потеплеет до -2.
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