13 января 2025

На расселение при реновации пермского микрорайона ДКЖ потребуется несколько миллиардов рублей

На расселение при реновации микрорайона ДКЖ потребуется не менее 3 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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К реновации территории «КОРТРОС-Пермь» рассчитывает приступить в 2025 году
К реновации территории «КОРТРОС-Пермь» рассчитывает приступить в 2025 году Фото:

На расселение аварийного жилья при реновации пермского микрорайона ДКЖ потребуется не менее 3 млрд рублей. По словам генерального директора компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолия Маховикова, пока это лишь предварительная цифра.

«Говорить о стоимости расселения можно будет, когда компания приступит к этому процессу. Однако сумма будет большой, более 3 млрд. рублей», — заявил в беседе с «Ъ-Прикамье» Маховиков.

URA.RU рассказывало, что в 2025 году застройщик рассчитывает приступить к освоению площадки в микрорайоне ДКЖ. Общая площадь жилой застройки превысит 200 тысяч кв метров.

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На расселение аварийного жилья при реновации пермского микрорайона ДКЖ потребуется не менее 3 млрд рублей. По словам генерального директора компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолия Маховикова, пока это лишь предварительная цифра. «Говорить о стоимости расселения можно будет, когда компания приступит к этому процессу. Однако сумма будет большой, более 3 млрд. рублей», — заявил в беседе с «Ъ-Прикамье» Маховиков. URA.RU рассказывало, что в 2025 году застройщик рассчитывает приступить к освоению площадки в микрорайоне ДКЖ. Общая площадь жилой застройки превысит 200 тысяч кв метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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