На расселение при реновации пермского микрорайона ДКЖ потребуется несколько миллиардов рублей

К реновации территории «КОРТРОС-Пермь» рассчитывает приступить в 2025 году
На расселение аварийного жилья при реновации пермского микрорайона ДКЖ потребуется не менее 3 млрд рублей. По словам генерального директора компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолия Маховикова, пока это лишь предварительная цифра.
«Говорить о стоимости расселения можно будет, когда компания приступит к этому процессу. Однако сумма будет большой, более 3 млрд. рублей», — заявил в беседе с «Ъ-Прикамье» Маховиков.
URA.RU рассказывало, что в 2025 году застройщик рассчитывает приступить к освоению площадки в микрорайоне ДКЖ. Общая площадь жилой застройки превысит 200 тысяч кв метров.
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