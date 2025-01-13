13 января 2025

В Свердловской области выросли зарплаты

В Свердловской области зарплаты выросли на 11% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя заработная плата составила 70,9 тысяч
Средняя заработная плата составила 70,9 тысяч Фото:

В Свердловской области средние зарплаты выросли на 11% в 2024 году. Данными с URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Работы». 

«Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях составила 70,9 тысяч рублей», — говорится в релизе. Там же сообщается, что в целом по стране зарплаты выросли на 16% за год до 67,7 тысяч рублей. 

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, проблема дефицита кадров сохраняется до сих пор, а спрос по регионам распределен неравномерно. «Ключевым инструментом для привлечения специалистов остается рост зарплатных предложений», — отметил Губанов. 

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В Свердловской области средние зарплаты выросли на 11% в 2024 году. Данными с URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Работы».  «Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях составила 70,9 тысяч рублей», — говорится в релизе. Там же сообщается, что в целом по стране зарплаты выросли на 16% за год до 67,7 тысяч рублей.  По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, проблема дефицита кадров сохраняется до сих пор, а спрос по регионам распределен неравномерно. «Ключевым инструментом для привлечения специалистов остается рост зарплатных предложений», — отметил Губанов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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