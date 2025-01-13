В Свердловской области выросли зарплаты

В Свердловской области средние зарплаты выросли на 11% в 2024 году. Данными с URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Работы».
«Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях составила 70,9 тысяч рублей», — говорится в релизе. Там же сообщается, что в целом по стране зарплаты выросли на 16% за год до 67,7 тысяч рублей.
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, проблема дефицита кадров сохраняется до сих пор, а спрос по регионам распределен неравномерно. «Ключевым инструментом для привлечения специалистов остается рост зарплатных предложений», — отметил Губанов.
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