13 января 2025

В ХМАО на Крещение построили почти полсотни купелей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Югре оборудовано 44 купели
Всего в Югре оборудовано 44 купели Фото:

В ХМАО на Крещение будут функционировать 44 купели. Список оборудованных мест предоставило МЧС по ХМАО-Югре.

«В Сургуте на озере Карьерном будет расположено три купели, в Нижневартовске одна на протоке Вартовская Обь, в Когалыме две — на реке Ингу-Ягун», — сказано в сообщении министерства. Также в Нефтеюганске будет одна купель на протоке Юганской Оби и в Мегионе на реке Мега будет оборудована одна купель.

В зависимости от погодных условий в перечне возможны изменения. Купели будут расположены по всему округу.

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В ХМАО на Крещение будут функционировать 44 купели. Список оборудованных мест предоставило МЧС по ХМАО-Югре. «В Сургуте на озере Карьерном будет расположено три купели, в Нижневартовске одна на протоке Вартовская Обь, в Когалыме две — на реке Ингу-Ягун», — сказано в сообщении министерства. Также в Нефтеюганске будет одна купель на протоке Юганской Оби и в Мегионе на реке Мега будет оборудована одна купель. В зависимости от погодных условий в перечне возможны изменения. Купели будут расположены по всему округу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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