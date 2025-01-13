В ХМАО на Крещение построили почти полсотни купелей

Всего в Югре оборудовано 44 купели
В ХМАО на Крещение будут функционировать 44 купели. Список оборудованных мест предоставило МЧС по ХМАО-Югре.
«В Сургуте на озере Карьерном будет расположено три купели, в Нижневартовске одна на протоке Вартовская Обь, в Когалыме две — на реке Ингу-Ягун», — сказано в сообщении министерства. Также в Нефтеюганске будет одна купель на протоке Юганской Оби и в Мегионе на реке Мега будет оборудована одна купель.
В зависимости от погодных условий в перечне возможны изменения. Купели будут расположены по всему округу.
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