Сын пермского миллиардера Репина вышел из дилерского бизнеса

Сергей Репин, сын владельца пермского холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина, вышел из состава учредителей компаний в Перми и Челябинске,которые являются официальными дилерами «АвтоВАЗа». Новым владельцем дилерского бизнеса стал Репин-старший.
«Сергей Репин вышел из состава учредителей ООО „Урал“ (Пермь) и ООО „Акцент-Авто“ (Челябинск). Новым владельцем коммерческих организаций стал его отец Александр Репин», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
В беседе с корреспондентом издания Сергей репин пояснил, что продал доли в указанных компаниях по просьбе своего отца. В то же время он продолжит работать в холдинге «Сатурн-Р» директором по развитию.
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