13 января 2025

Сын пермского миллиардера Репина вышел из дилерского бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании, из состава учредителей которых вышел Репин-младший, являются официальными дилерами «АвтоВАЗа»
Компании, из состава учредителей которых вышел Репин-младший, являются официальными дилерами «АвтоВАЗа» Фото:

Сергей Репин, сын владельца пермского холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина, вышел из состава учредителей компаний в Перми и Челябинске,которые являются официальными дилерами «АвтоВАЗа». Новым владельцем дилерского бизнеса стал Репин-старший.

«Сергей Репин вышел из состава учредителей ООО „Урал“ (Пермь) и ООО „Акцент-Авто“ (Челябинск). Новым владельцем коммерческих организаций стал его отец Александр Репин», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

В беседе с корреспондентом издания Сергей репин пояснил, что продал доли в указанных компаниях по просьбе своего отца. В то же время он продолжит работать в холдинге «Сатурн-Р» директором по развитию.

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Сергей Репин, сын владельца пермского холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина, вышел из состава учредителей компаний в Перми и Челябинске,которые являются официальными дилерами «АвтоВАЗа». Новым владельцем дилерского бизнеса стал Репин-старший. «Сергей Репин вышел из состава учредителей ООО „Урал“ (Пермь) и ООО „Акцент-Авто“ (Челябинск). Новым владельцем коммерческих организаций стал его отец Александр Репин», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В беседе с корреспондентом издания Сергей репин пояснил, что продал доли в указанных компаниях по просьбе своего отца. В то же время он продолжит работать в холдинге «Сатурн-Р» директором по развитию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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