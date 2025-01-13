Пермские ученые придумали новый тест для повышения надежности авиадвигателей

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» разработали уникальную стендовую установку для изучения коррозии и термостойкости сплавов, которые предназначены для изготовления авиадвигателя. В качестве коррозионных агентов использовали водные растворы морской соли и смеси сульфата и хлорида натрия.
«Мы можем моделировать ситуации, аналогичные реальным обстоятельствам работы двигателя. Например — в условиях воздействия паров морских вод, пепла вулканов, песка пустынь и газовой атмосферы крупных промышленных городов», — передает пресс-служба ПНИПУ слова профессора кафедры химических технологий Владимира Пойлова.
Уточняется, что во время работы двигателя структура поверхности авиационных сплавов подвергается постоянному повреждению. По этой причине важно изучать, как в реальных условиях разрушаются сплавы.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха посредством компьютерной симуляции смогли выяснить, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателей. Впервые численно были оценены объемы высокотемпературных зон в тракте двигателя, в которых частицы пепла переходят в жидкую фазу и представляют опасность.
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