13 января 2025

Пермские ученые придумали новый тест для повышения надежности авиадвигателей

Ученые ПНИПУ разработали стенд для изучения свойств сплавов для авиадвигателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Разработка пермских ученых позволила детально исследовать коррозию авиадвигателя
Разработка пермских ученых позволила детально исследовать коррозию авиадвигателя Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» разработали уникальную стендовую установку для изучения коррозии и термостойкости сплавов, которые предназначены для изготовления авиадвигателя. В качестве коррозионных агентов использовали водные растворы морской соли и смеси сульфата и хлорида натрия.

«Мы можем моделировать ситуации, аналогичные реальным обстоятельствам работы двигателя. Например — в условиях воздействия паров морских вод, пепла вулканов, песка пустынь и газовой атмосферы крупных промышленных городов», — передает пресс-служба ПНИПУ слова профессора кафедры химических технологий Владимира Пойлова.

Уточняется, что во время работы двигателя структура поверхности авиационных сплавов подвергается постоянному повреждению. По этой причине важно изучать, как в реальных условиях разрушаются сплавы.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха посредством компьютерной симуляции смогли выяснить, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателей. Впервые численно были оценены объемы высокотемпературных зон в тракте двигателя, в которых частицы пепла переходят в жидкую фазу и представляют опасность. 

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» разработали уникальную стендовую установку для изучения коррозии и термостойкости сплавов, которые предназначены для изготовления авиадвигателя. В качестве коррозионных агентов использовали водные растворы морской соли и смеси сульфата и хлорида натрия. «Мы можем моделировать ситуации, аналогичные реальным обстоятельствам работы двигателя. Например — в условиях воздействия паров морских вод, пепла вулканов, песка пустынь и газовой атмосферы крупных промышленных городов», — передает пресс-служба ПНИПУ слова профессора кафедры химических технологий Владимира Пойлова. Уточняется, что во время работы двигателя структура поверхности авиационных сплавов подвергается постоянному повреждению. По этой причине важно изучать, как в реальных условиях разрушаются сплавы. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха посредством компьютерной симуляции смогли выяснить, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателей. Впервые численно были оценены объемы высокотемпературных зон в тракте двигателя, в которых частицы пепла переходят в жидкую фазу и представляют опасность. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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