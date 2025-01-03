Ученые из Перми помогли сделать полеты на лайнерах более безопасными

Пермские ученые посредством компьютерной симуляции смогли выяснить, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателей. В уникальном исследовании приняли участие специалисты АО «ОДК-Авиадвигатель» и Пермского Политеха (ПНИПУ). Об этом URA.RU сообщила ведущий специалист пресс-службы вуза Полина Слюсарь.
«В Перми смоделировали воздействие вулканического пепла на работу авиадвигателя. Впервые численно оценили объемы высокотемпературных зон в тракте двигателя, в которых частицы пепла переходят в жидкую фазу и представляют опасность», — указанно в отчете, переданном в распоряжение URA.RU.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Теплофизика и аэромеханика». Полученные данные помогли установить режимы, во время которых существует риск выключения двигателя. Это позволит в дальнейшем сделать полеты более безопасными.
По оценке специалистов, на планете сейчас насчитывается свыше 1000 действующих вулканов. А выброшенные в атмосферу облака вулканического пепла продолжают представлять для воздушных судов серьезную угрозу.
Осенью пермский оборонный завод, входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», заявил о планах по строительству нового комплекса, где займутся производством гидромеханических агрегатов для авиадвигателей. «ОДК-Авиадвигатель» признали лучшими производителем РФ в своем сегменте по итогу 2024 году.
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