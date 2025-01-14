На крупнейшем угольном предприятии в Донбассе начались бои

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Бои начались в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское»
Бои начались в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около крупнейшего угольного предприятия Украины шахтоуправления «Покровское», расположенного в Донецкой Народной Республике, начались боевые действия. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Шахтоуправление „Покровское“ находится в ... близости с поселком Удачное, у которого начались бои», — заявили представители силовых структур. Их слова передает ТАСС.

По данным источника, к территории главного вентиляционного ствола шахты была переброшена группировка ВСУ. Там также возведены оборонительные сооружения.

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Около крупнейшего угольного предприятия Украины шахтоуправления «Покровское», расположенного в Донецкой Народной Республике, начались боевые действия. Об этом сообщили в силовых структурах. «Шахтоуправление „Покровское“ находится в ... близости с поселком Удачное, у которого начались бои», — заявили представители силовых структур. Их слова передает ТАСС. По данным источника, к территории главного вентиляционного ствола шахты была переброшена группировка ВСУ. Там также возведены оборонительные сооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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