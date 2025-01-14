Около крупнейшего угольного предприятия Украины шахтоуправления «Покровское», расположенного в Донецкой Народной Республике, начались боевые действия. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Шахтоуправление „Покровское“ находится в ... близости с поселком Удачное, у которого начались бои», — заявили представители силовых структур. Их слова передает ТАСС.
По данным источника, к территории главного вентиляционного ствола шахты была переброшена группировка ВСУ. Там также возведены оборонительные сооружения.
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