«Был смотрящим»: в Екатеринбурге начали судить «криминального короля». Фото

Авторитетного бизнесмена из Артемовского Хитрика отправили в СИЗО

14 января 2025 в 12:47 Размер текста - 17 +

В облсуде судят Сергея Хитрика, который был «смотрящим» в Артемовском Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловском облсуде стартовал процесс над бизнесменом Сергеем Хитриком, которого называют криминальным лидером Артемовского. На время разбирательств он будет находиться под стражей, передает корреспондент URA.RU. Его задержали в феврале прошлого года по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, разбое и четырех эпизодах вымогательства. В начале процесса произошла заминка. К Хитрику пришел адвокат по назначению, а не по соглашению (он участвует в другом заседании). «Я даже не до конца доверяю адвокату по соглашению, которому мы платим деньги. А как я могу доверять адвокату по назначению? Я первый раз вижу этого человека. Хочу, чтобы меня защищал адвокат, с которым заключила соглашение моя жена», — просил Сергей. Хитрик пробудет в СИЗО до 25 июня Фото: Сергей Бодров © URA.RU Суд продолжили, а Хитрик начал демонстративно показывать недовольство. «Вы можете судить без меня. Я понимаю, что вопрос уже решен», — возмущался он. «Кто вам сказал, что сегодня будет постановлен приговор? Зачем вы встали в позу?» — успокаивал его судья. «Мне понятно, что у меня прав нет. Права есть у того, кто больше прав», — дерзил подсудимый. Его поместили в СИЗО до 25 июня. «У меня жена в декрете, живет впроголодь с четырьмя детьми на пособия, старший сын учится в Екатеринбурге, снимает квартиру, тоже живет впроголодь. А насчет обвинения. Когда был первый допрос потерпевших, то были одни показания. А потом, когда мне вменили статью 210 УК РФ (занятие высшего положения — прим. ред.), то у всех резко изменились показания. <…> Я был смотрящим в городе до 2016 года, а потом перестал им быть. Как говорится, живу мужиком. Когда я освободился, то жена уже родила. Куда мне блатовать? Следователь и прокурор ведь меня не опишут с положительной стороны. Прошу не избирать мне строгую меру пресечения, обойтись любой другой. Мне нужно сделать операцию на глаз. Еще у меня мама нуждается в помощи, она инвалид, я единственный сын», — сказал Хитрик. Родные тяжело переживают его арест. «Сегодня ровно пять месяцев, как у меня отняли привычную жизнь, в которой была и радость, и любовь, и семья, забота и ссоры из-за того, что не купили тот самый сыр, который нужен. Пропасть, дыра, потеря, страх… Невообразимо, сколько чувств я пережила за это время, и никому не советую даже представлять», — писала его супруга Мария в соцсетях, вероятно, после задержания. Она — директор такси ООО «Экспресс», тренер личностного роста и бизнес-коуч. Хитрик — совладелец такси «Три пятерочки», гендиректор «Экспресса». Мужчину причисляли к группировке «Синие». А его имя более десяти лет связано с преступными событиями в Артемовском: судим за вымогательство (2016-й), причинение тяжкого вреда (2022-й) и целому ряду других статей УК РФ (многие погашены). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском облсуде стартовал процесс над бизнесменом Сергеем Хитриком, которого называют криминальным лидером Артемовского. На время разбирательств он будет находиться под стражей, передает корреспондент URA.RU. Его задержали в феврале прошлого года по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, разбое и четырех эпизодах вымогательства. В начале процесса произошла заминка. К Хитрику пришел адвокат по назначению, а не по соглашению (он участвует в другом заседании). «Я даже не до конца доверяю адвокату по соглашению, которому мы платим деньги. А как я могу доверять адвокату по назначению? Я первый раз вижу этого человека. Хочу, чтобы меня защищал адвокат, с которым заключила соглашение моя жена», — просил Сергей. Суд продолжили, а Хитрик начал демонстративно показывать недовольство. «Вы можете судить без меня. Я понимаю, что вопрос уже решен», — возмущался он. «Кто вам сказал, что сегодня будет постановлен приговор? Зачем вы встали в позу?» — успокаивал его судья. «Мне понятно, что у меня прав нет. Права есть у того, кто больше прав», — дерзил подсудимый. Его поместили в СИЗО до 25 июня. «У меня жена в декрете, живет впроголодь с четырьмя детьми на пособия, старший сын учится в Екатеринбурге, снимает квартиру, тоже живет впроголодь. А насчет обвинения. Когда был первый допрос потерпевших, то были одни показания. А потом, когда мне вменили статью 210 УК РФ (занятие высшего положения — прим. ред.), то у всех резко изменились показания. <…> Я был смотрящим в городе до 2016 года, а потом перестал им быть. Как говорится, живу мужиком. Когда я освободился, то жена уже родила. Куда мне блатовать? Следователь и прокурор ведь меня не опишут с положительной стороны. Прошу не избирать мне строгую меру пресечения, обойтись любой другой. Мне нужно сделать операцию на глаз. Еще у меня мама нуждается в помощи, она инвалид, я единственный сын», — сказал Хитрик. Родные тяжело переживают его арест. «Сегодня ровно пять месяцев, как у меня отняли привычную жизнь, в которой была и радость, и любовь, и семья, забота и ссоры из-за того, что не купили тот самый сыр, который нужен. Пропасть, дыра, потеря, страх… Невообразимо, сколько чувств я пережила за это время, и никому не советую даже представлять», — писала его супруга Мария в соцсетях, вероятно, после задержания. Она — директор такси ООО «Экспресс», тренер личностного роста и бизнес-коуч. Хитрик — совладелец такси «Три пятерочки», гендиректор «Экспресса». Мужчину причисляли к группировке «Синие». А его имя более десяти лет связано с преступными событиями в Артемовском: судим за вымогательство (2016-й), причинение тяжкого вреда (2022-й) и целому ряду других статей УК РФ (многие погашены).