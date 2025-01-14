В Москве началось прощание с Евгенией Добровольской

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Прощание с Добровольской проходит на основной сцене МХТ
Прощание с Добровольской проходит на основной сцене МХТ Фото:

Церемония прощания с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской проходит с 10:00 (мск) на основной сцене в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в самом театре.

«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую», — написали в официальном telegram-канале МХТ. Проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники. Также в канале опубликовали видео с театральными и киноролями актрисы. 

В 13:00 МСК начнется отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут позже, на Троекуровском кладбище, в этот же день. 

О смерти Добровольской стало известно 10 января. Она скончалась в возрасте 60-ти лет. Причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

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Церемония прощания с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской проходит с 10:00 (мск) на основной сцене в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в самом театре. «Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую», — написали в официальном telegram-канале МХТ. Проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники. Также в канале опубликовали видео с театральными и киноролями актрисы.  В 13:00 МСК начнется отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут позже, на Троекуровском кладбище, в этот же день.  О смерти Добровольской стало известно 10 января. Она скончалась в возрасте 60-ти лет. Причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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