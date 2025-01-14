В Москве началось прощание с Евгенией Добровольской

Церемония прощания с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской проходит с 10:00 (мск) на основной сцене в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в самом театре.
«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую», — написали в официальном telegram-канале МХТ. Проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники. Также в канале опубликовали видео с театральными и киноролями актрисы.
В 13:00 МСК начнется отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут позже, на Троекуровском кладбище, в этот же день.
О смерти Добровольской стало известно 10 января. Она скончалась в возрасте 60-ти лет. Причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.
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