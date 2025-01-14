Украина пообещала 1,5 млн рублей террористу за отравление работников завода ОПК

Мужчина, задержанный ФСБ за планирование теракта на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области, должен был получить 1,5 млн рублей от неустановленных лиц на Украине. Такую сумму ему бы заплатили за выполнение задания.
«За „работу“ ему обещали 1,5 млн рублей», — сообщает телеканал «360.ru». Согласно данным следствия, арестованный начал переписку с неизвестным лицом в декабре 2024 года. Этот аноним предложил ему выполнить фотосъемку объектов критической инфраструктуры и осуществить теракт с использованием химических средств. Украинские спецслужбы, по версии следствия, скрыто разместили токсичные химикаты в секретных местах.
Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме и публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. Сообщается, что целью мужчины было залить химические вещества в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия, что стало известно после предотвращения теракта 14 января.
В 2024 году в Санкт-Петербурге сотрудники службы безопасности арестовали четырех граждан России, вербованных украинскими структурами. Эти лица готовились использовать сильнодействующее химическое вещество для отравления продовольствия, предназначенного для отправки в качестве гуманитарной помощи ВС РФ.
Также в феврале 2024 года в Запорожской области была предотвращена попытка террористического акта. У трех задержанных граждан Украины были обнаружены вещества, разработанные в США и предназначенные для изготовления химического оружия массового поражения.
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