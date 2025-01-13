Пермяки пожаловались на опасную горку около речки

Горка на лыжной базе «Динамо» заканчивается речкой
Пермяки пожаловались на горку на лыжной базе «Динамо». Спуск с нее заканчивается в речке. Видео горожане поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«И покатались, и покупались. Катайтесь, где проверено. Лыжная база „Динамо“», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми засыпали песком склон Слудской горки. Жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. Затем ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария.
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