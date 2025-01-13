13 января 2025

Пермяки пожаловались на опасную горку около речки

Пермяки скатываются в реку с горки на лыжной базе
© Служба новостей «URA.RU»
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Горка на лыжной базе «Динамо» заканчивается речкой
Горка на лыжной базе «Динамо» заканчивается речкой Фото:

Пермяки пожаловались на горку на лыжной базе «Динамо». Спуск с нее заканчивается в речке. Видео горожане поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«И покатались, и покупались. Катайтесь, где проверено. Лыжная база „Динамо“», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми засыпали песком склон Слудской горки. Жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. Затем ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария.

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Пермяки пожаловались на горку на лыжной базе «Динамо». Спуск с нее заканчивается в речке. Видео горожане поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «И покатались, и покупались. Катайтесь, где проверено. Лыжная база „Динамо“», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми засыпали песком склон Слудской горки. Жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. Затем ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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