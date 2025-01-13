Ребенок на тюбинге врезался в дерево на стихийной горке в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок спускался на тюбинге с горки у планетария
Ребенок спускался на тюбинге с горки у планетария Фото:

В Перми ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария. Его увезли в больницу, сообщается в группе МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 12 января, на пульт дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о ребенке, который катался с горки возле планетария и врезался в дерево. Его эвакуировали в машину скорой медицинской помощи», — сообщили в учреждении. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми засыпали песком склон Слудской горки. Жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. Тогда на место стихийного катания обратил внимание глава города Эдуард Соснин.

Судьба горки в районе Северной дамбы пока неизвестна. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария. Его увезли в больницу, сообщается в группе МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 12 января, на пульт дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о ребенке, который катался с горки возле планетария и врезался в дерево. Его эвакуировали в машину скорой медицинской помощи», — сообщили в учреждении.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми засыпали песком склон Слудской горки. Жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. Тогда на место стихийного катания обратил внимание глава города Эдуард Соснин. Судьба горки в районе Северной дамбы пока неизвестна. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...