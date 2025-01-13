Ребенок на тюбинге врезался в дерево на стихийной горке в Перми

В Перми ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария. Его увезли в больницу, сообщается в группе МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера, 12 января, на пульт дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о ребенке, который катался с горки возле планетария и врезался в дерево. Его эвакуировали в машину скорой медицинской помощи», — сообщили в учреждении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми засыпали песком склон Слудской горки. Жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. Тогда на место стихийного катания обратил внимание глава города Эдуард Соснин.
Судьба горки в районе Северной дамбы пока неизвестна. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
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