В Кремле не оправдали надежд Трампа на скорую встречу с Путиным

В Кремле пока не планируют скорой встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, чего-то нового нет», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Этот комментарий был сделан в ответ на утверждения Трампа о том, что он и Путин могут встретиться «очень быстро».
Ранее Дональд Трамп выразил намерение организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время после своей инаугурации. О своих планах он рассказал во время интервью.
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