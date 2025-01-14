В Кремле не оправдали надежд Трампа на скорую встречу с Путиным

Песков: пока нет планов встречи Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что встреча между Путиным и Трампом не планируется
Песков заявил, что встреча между Путиным и Трампом не планируется Фото:

В Кремле пока не планируют скорой встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Нет, чего-то нового нет», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Этот комментарий был сделан в ответ на утверждения Трампа о том, что он и Путин могут встретиться «очень быстро».

Ранее Дональд Трамп выразил намерение организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время после своей инаугурации. О своих планах он рассказал во время интервью.

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В Кремле пока не планируют скорой встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Нет, чего-то нового нет», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Этот комментарий был сделан в ответ на утверждения Трампа о том, что он и Путин могут встретиться «очень быстро». Ранее Дональд Трамп выразил намерение организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время после своей инаугурации. О своих планах он рассказал во время интервью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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