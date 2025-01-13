13 января 2025

Детей зверски убитой тагильчанки забрали родственники

Детей зарезанной сожителем тагильчанки забрали близкие
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
У Елизаветы остались два сына и две дочери Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле убили мать четверых детей

Четверых детей жестоко убитой жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) Елизаветы Овчинниковой забрали бывший муж и бабушка. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи.

«Двух мальчиков и девочку забрал муж. Другая дочка живет с бабушкой», — сказала собеседница агентства.

Жестокое убийство произошло в ночь на 19 декабря в двухэтажном доме в поселке Соколе. По версии следствия, бывший сожитель Алексей Малышенко зарезал Овчинникову в порыве ярости. С ней он поругался, когда она попросила его убавить громкость на телевизоре. ЧП произошло на глазах у старшего сына.

Малышенко задержали и поместили в СИЗО. У него с Лизой одна совместная дочь, остальные — от бывшего мужа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в отдельном сюжете.

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Четверых детей жестоко убитой жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) Елизаветы Овчинниковой забрали бывший муж и бабушка. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи. «Двух мальчиков и девочку забрал муж. Другая дочка живет с бабушкой», — сказала собеседница агентства. Жестокое убийство произошло в ночь на 19 декабря в двухэтажном доме в поселке Соколе. По версии следствия, бывший сожитель Алексей Малышенко зарезал Овчинникову в порыве ярости. С ней он поругался, когда она попросила его убавить громкость на телевизоре. ЧП произошло на глазах у старшего сына. Малышенко задержали и поместили в СИЗО. У него с Лизой одна совместная дочь, остальные — от бывшего мужа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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