Детей зверски убитой тагильчанки забрали родственники

Четверых детей жестоко убитой жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) Елизаветы Овчинниковой забрали бывший муж и бабушка. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи.
«Двух мальчиков и девочку забрал муж. Другая дочка живет с бабушкой», — сказала собеседница агентства.
Жестокое убийство произошло в ночь на 19 декабря в двухэтажном доме в поселке Соколе. По версии следствия, бывший сожитель Алексей Малышенко зарезал Овчинникову в порыве ярости. С ней он поругался, когда она попросила его убавить громкость на телевизоре. ЧП произошло на глазах у старшего сына.
Малышенко задержали и поместили в СИЗО. У него с Лизой одна совместная дочь, остальные — от бывшего мужа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в отдельном сюжете.
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