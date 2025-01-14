Лавров: США хотят вывести из строя «Турецкий поток» руками Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в энергетической сфере Европы через Украину. По его словам, Вашингтон подстрекает Киев к атакам на газопровод «Турецкий поток», аналогично тому, как это было сделано с «Северными потоками».
«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Трансляция ведется на сайте ведомства. Министр уточнил, что США на территории ЕС подстрекают своих украинских партнеров к тому, чтобы после «Северных потоков» также вывести из строя «Турецкий поток».
11 января Украина предприняла попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, которая играет ключевую роль в транспортировке газа по магистральному газопроводу «Турецкий поток». В связи с попыткой атаки украинскими беспилотниками на данную инфраструктуру в Краснодарском крае, в Еврокомиссии выразили серьезную обеспокоенность данным инцидентом.
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