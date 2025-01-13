13 января 2025

Полуголые мужчины устроят «Шоу под дождем» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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«Шоу под дождем» приедет в ХМАО
«Шоу под дождем» приедет в ХМАО Фото:

Танцоры из Санкт-Петербурга приедут со своим спектаклем «Шоу под дождем» в города ХМАО. Об этом сказано на официальном сайте артистов.

«Коллектив посетит пять городов округа в феврале: Нижневартовск, Лянтор и Лангепас. Также в списке есть Ханты-Мансийск и Нефтеюганск», — сообщается на портале.

В арсенале танцоров пять оригинальных шоу с авторской хореографией, а в конце своего выступления они покажут зрителям сумасшедший танец под дождем. Ограничение по возрасту 12+.

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Танцоры из Санкт-Петербурга приедут со своим спектаклем «Шоу под дождем» в города ХМАО. Об этом сказано на официальном сайте артистов. «Коллектив посетит пять городов округа в феврале: Нижневартовск, Лянтор и Лангепас. Также в списке есть Ханты-Мансийск и Нефтеюганск», — сообщается на портале. В арсенале танцоров пять оригинальных шоу с авторской хореографией, а в конце своего выступления они покажут зрителям сумасшедший танец под дождем. Ограничение по возрасту 12+.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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