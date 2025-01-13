Полуголые мужчины устроят «Шоу под дождем» в ХМАО

«Шоу под дождем» приедет в ХМАО
Танцоры из Санкт-Петербурга приедут со своим спектаклем «Шоу под дождем» в города ХМАО. Об этом сказано на официальном сайте артистов.
«Коллектив посетит пять городов округа в феврале: Нижневартовск, Лянтор и Лангепас. Также в списке есть Ханты-Мансийск и Нефтеюганск», — сообщается на портале.
В арсенале танцоров пять оригинальных шоу с авторской хореографией, а в конце своего выступления они покажут зрителям сумасшедший танец под дождем. Ограничение по возрасту 12+.
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