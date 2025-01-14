Сумеречная ведьма Ларина едет в Челябинск

Татьяна Ларина, экстрасенс, ведьма, финалистка шоу «Битва экстрасенсов. 15 сезон» приедет в Челябинск 9 февраля на фестиваль «Сансара фест». Об этом сообщают организаторы.
«9 февраля в Челябинске! [Состоится] Фестиваль-карнавал в формате праздника „Сансара fest“. Специальный гость: Татьяна Ларина, финалистка 15 сезона шоу „БЭ“, участника шоу „Экстрасенсы. Реванш“», — сообщают организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В программе фестиваля непрерывные консультации от экспертов в области эзотерики и психологии. Также лекции, трансформационные игры и различные ритуалы.
Ларина называет себя ведьмой и входит в ковен (сообщество — прим. URA.RU) ведьм. Считает себя сильнейшим экстрасенсом Санкт-Петербурга по работе со страхами и фобиями. Обучение экстрасенсорным наукам проходила в Израиле, где получила опыт управления энергиями.
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