Сумеречная ведьма Ларина едет в Челябинск

Экстрасенс Ларина приедет в Челябинск на фестиваль «Сансара фест»
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Участница шоу «Битва экстрасенсов» посетит Челябинск Фото:

Татьяна Ларина, экстрасенс, ведьма, финалистка шоу «Битва экстрасенсов. 15 сезон» приедет в Челябинск 9 февраля на фестиваль «Сансара фест». Об этом сообщают организаторы.

«9 февраля в Челябинске! [Состоится] Фестиваль-карнавал в формате праздника „Сансара fest“. Специальный гость: Татьяна Ларина, финалистка 15 сезона шоу „БЭ“, участника шоу „Экстрасенсы. Реванш“», — сообщают организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В программе фестиваля непрерывные консультации от экспертов в области эзотерики и психологии. Также лекции, трансформационные игры и различные ритуалы.

Ларина называет себя ведьмой и входит в ковен (сообщество — прим. URA.RU) ведьм. Считает себя сильнейшим экстрасенсом Санкт-Петербурга по работе со страхами и фобиями. Обучение экстрасенсорным наукам проходила в Израиле, где получила опыт управления энергиями.

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Татьяна Ларина, экстрасенс, ведьма, финалистка шоу «Битва экстрасенсов. 15 сезон» приедет в Челябинск 9 февраля на фестиваль «Сансара фест». Об этом сообщают организаторы. «9 февраля в Челябинске! [Состоится] Фестиваль-карнавал в формате праздника „Сансара fest“. Специальный гость: Татьяна Ларина, финалистка 15 сезона шоу „БЭ“, участника шоу „Экстрасенсы. Реванш“», — сообщают организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В программе фестиваля непрерывные консультации от экспертов в области эзотерики и психологии. Также лекции, трансформационные игры и различные ритуалы. Ларина называет себя ведьмой и входит в ковен (сообщество — прим. URA.RU) ведьм. Считает себя сильнейшим экстрасенсом Санкт-Петербурга по работе со страхами и фобиями. Обучение экстрасенсорным наукам проходила в Израиле, где получила опыт управления энергиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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