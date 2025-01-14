От оглушительного успеха до шизофрении: как сложилась жизнь Василия Степанова

Василий Степанов — имя, которое когда-то взорвалось на экранах благодаря культовому фильму «Обитаемый остров», мгновенно сделав его звездой и кумиром миллионов. Однако за этой яркой маской популярности скрывается мрачная и трогательная история, полная борьбы с депрессией, шизофренией и нищетой, пришедшей после падения с пьедестала. В свои 39 лет Степанов стал символом того, как внезапный успех может обернуться тяжелым бременем и потерей себя. В честь дня рождения Василия Степанова, который он отмечает 14 января, URA.RU подготовило биографию актера.
Детство и юность
Жизнь Василия Степанова началась 14 января 1986 года в Москве. Он родился в обычной семье. Его мама, ранее работавшая учительницей, затем стала продавцом, а отец, уроженец небольшой деревни Крупенихи в Смоленской области, служил милиционером. У Василия есть младший брат по имени Максим. В детстве он каждое лето проводил у любимой бабушки в деревне. По ее словам, он был довольно трудным ребенком, отличавшимся склонностью к дракам и активным играм.
Учеба в школе давалась Василию с трудом, он решил получить профессию учителя физкультуры, поступив в соответствующий техникум. В процессе обучения он занимался рукопашным боем и даже получил звание мастера спорта. Однако вскоре парень понял, что хочет изменить свою жизнь, оставив спорт в прошлом. Он поступил в юридический институт, но из-за прогулов его отчислили.
Друзья Степанова заметили его актерский талант и убедили его попробовать поступить на курсы актерского мастерства во ВГИК. В молодости Василий стремился попасть в несколько театральных вузов, но в конечном итоге выбрал Щукинское училище, где учился у Владимира Поглазова.
Знакомство с Бондарчуком
Судьба Василия Степанова круто изменилась на первом курсе университета, когда он познакомился с Павлом Каплевичем, кастинг-директором фильма «Обитаемый остров». Каплевич, впечатлённый внешностью студента, организовал встречу с Федором Бондарчуком. Высокий и статный Василий (192 см, 85 кг) идеально подошел на роль Максима Каммерера. Взяв академический отпуск, он вместе с Петром Федоровым усиленно тренировался, чтобы соответствовать образу. Смена цвета волос завершила перевоплощение.
Сценарий к фильму написали Эдуард Володарский и супруги Марина и Сергей Дяченко. Многие шутливо отмечали, что благодаря привлекательной внешности Степанова фильм мог бы обойтись и без сценария. Однако в процессе съемок оказалось, что, помимо внешности, Василий не смог удивить режиссера. Позже Бондарчук признал, что актерская игра Степанова была недостаточно хороша, и лишь благодаря мастерству монтажеров удалось улучшить ситуацию. Также Федор высказал замечания по поводу речи Василия, который страдал от заикания; в результате голос героя переозвучил Максим Матвеев.
После выхода фильма зрители положительно оценили спецэффекты и визуальную составляющую, но критики негативно отозвались об актерской игре Василия. Не получили высоких оценок и другие молодые актеры, такие как Петр Федоров и Юлия Снигирь. Но часть зрителей считала, что Степанов идеально воплотил образ Максима, как его представляли поклонники творчества Стругацких.
Среди всех российских фильмов 2009 года «Обитаемый остров» стал самым кассовым, собрав в прокате $21,8 млн и попав в список лучших кинолент Европы. В том же году вышло продолжение — «Обитаемый остров: Схватка».
Болезни, финансовые трудности и депрессия: трудные времена Василия Степанова
После участия в фильме «Обитаемый остров» жизнь Василия Степанова резко изменилась. Актер столкнулся с множеством трудностей, включая болезни, финансовые проблемы и депрессию. Несмотря на успешный старт карьеры, после выхода картины предложения от режиссеров практически прекратились. Это привело к затяжному творческому и личностному кризису, который усугубился депрессией.
Его гражданская жена, Дарья Егорова, утверждала, что предложений было много, но Василий не проявлял интереса к ним. Вскоре их отношения начали распадаться из-за его состояния. Родственники актера обратились за медицинской помощью, и для оплаты дорогостоящего лечения семье пришлось взять кредит. Чтобы помочь с выплатами, Василий работал по ночам, мыл троллейбусы.
Ситуация ухудшилась, когда у него произошел тромбоэмболический инцидент, который едва не стоил ему жизни. Вовремя проведенная операция спасла его. Эти неудачи негативно сказались на его внешности, и его уже трудно было узнать в образе Максима Каммерера.
В конце 2016 года Степанов начал сниматься в новом проекте «Танкисты» (или «Несокрушимый»), что вселило надежду на его возвращение. Однако перед Новым 2017 годом он получил серьезную травму, упав с лестницы и сломав тазобедренную кость и два позвонка. Ему пришлось заново учиться ходить.
Степанов сам иронично называл свои неудачи «проклятием Бондарчука», считая, что его карьера пошла под откос после участия в «Обитаемом острове». Он ощущал, что даже не может устроиться на работу из-за своей известности.
К тому же ему пришлось пережить еще один инцидент — падение из окна пятого этажа, которое, к счастью, не оказалось фатальным. Он увидел за окном кошку, что и стало причиной его падения. Врачи диагностировали у него переломы таза, правого плеча и обеих пяточных костей. После этого он попал в психиатрическую клинику, где ему диагностировали шизофрению.
Личная жизнь Василия Степанова
У звезды фильма «Обитаемый остров» были как слава, так и отношения, но все это ушло в прошлое, когда он столкнулся с серьезными проблемами и его психическое здоровье пошатнулось. Известно, что Василий Степанов три года встречался с актрисой Дарьей Егоровой, однако он сам предложил расстаться, когда в его жизни начались трудности.
Мать актера считает, что экс-возлюбленная приворожила его, объясняя тем самым все несчастья своего сына. Сама же Егорова опровергала эти утверждения, добавляя, что неоднократно находила иголки под дверью своей квартиры, которые оставляли безумные поклонницы Степанова.
Василий Степанов сейчас
Василий Степанов ведет непубличный образ жизни. Ему 39 лет, он не женат и у него нет детей. В 2023 году его брат рассказал в интервью, что актер много читает и проводит время в деревне, где занимается дачным хозяйством и огородом. Кроме того, он заботится о своем пожилом отце. Интерес к киноиндустрии у Степанова угас, и он предпочитает сосредоточиться на семейных делах и личных увлечениях. Коллеги по профессии также не проявляют интерес к его жизни. «Когда у человека все плохо, никому не нужен, кроме родителей и брата», — заявил брат звезды.
Ранее он также рассказывал, что Степанов состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Проблемы с психикой, по словам брата, возникли из-за особенностей профессии. Негативно сказалась на его состоянии и бремя славы. Теперь, будучи бывшим секс-символом, Василий живет на пенсию по инвалидности, и ему была присвоена третья группа.
Фильмы с участием Степанова
- Кто следующий, мечтатели (2018)
- Несокрушимый (2018),
- Около футбола (2013),
- Обитаемый остров. Планета Саракш (2012),
- Поцелуй Сократа (Криминальный роман) (2011),
- Страховой случай (2011), Мой парень — ангел (2011),
- Обитаемый остров. Схватка (2009),
- Обитаемый остров (2008).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.